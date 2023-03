Spostamenti sostenibili, le scuole si sfidano: Lecco schiera 700 ragazzi

È iniziata la gara tra le scuole italiane. Anche per il 2023 è confermata la partecipazione delle scuole superiori al progetto della Fondazione Bruno Kessler di Trento, promosso e finanziato dal Comune di Lecco, in collaborazione con Legambiente Lecco. Lunedì 27 febbraio ha preso il via la seconda edizione della "High School Mobility Challenge", la competizione tra le classi delle scuole superiori lecchesi, dove studenti e docenti si sfideranno, tracciando i propri spostamenti sostenibili e concorrendo alla vittoria della propria squadra.

700 gli utenti registrati finora, 4 gli istituti coinvolti e 33 le squadre, di cui 2 di soli docenti. Gli istituti che hanno aderito quest’anno sono il Liceo “A. Manzoni” con 16 squadre, l’Istituto “A. Badoni” con 9 squadre, l’Istituto “G. Parini” con 7 squadre e l'Istituto "G. Bertacchi" con 1 squadra.

Come partecipare

Partecipare è facilissimo: basta scaricare l’app Lecco Play&Go, disponibile su Play Store e Apple Store, registrasi al gioco, creare, tramite un docente di riferimento per ogni classe, il rispettivo team e iniziare a giocare.

Attraverso l'utilizzo dell’app Play&Go sarà possibile tracciare i propri spostamenti sostenibili (in bici, a piedi, in autobus, in treno o in car pooling) e partecipare alle differenti campagne sulla mobilità che verranno attivate nella città di Lecco nei prossimi tre anni: 3 campagne per le scuola secondaria, 2 campagne aziendali casa-lavoro e 1 campagna cittadina.

Da quest’anno sarà anche possibile registrare una squadra docenti per ogni istituto alla quale sarà riservato un premio specifico. Il regolamento mette in palio premi finali per le squadre che rientreranno nelle prime 3 classificate dell'intera competizione.

Verso fine marzo e aprile verranno inoltre lanciate due sfide intermedie.

Iscrizioni ancora aperte

“I cittadini, e soprattutto i giovani, sono già pronti a un cambio di passo in questa direzione, quello che occorre fare è offrire loro occasioni come questa, per poterlo mettere in atto”, spiega l'assessore alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi.

Nonostante la competizione sia già partita, è ancora possibile iscriversi, fino alla conclusione del progetto, prevista per il 28 maggio. Per chiarimenti è possibile prendere contatti con la segreteria organizzativa di Legambiente Lecco, telefonando allo 0341 365798 o scrivendo a educazione@legambientelecco.it.