Il Garante fa visita a Carlo Gilardi: “La collocazione è impropria”

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà si è recato, durante il fine settimana, presso la Rsa "Airoldi e Muzzi" di Lecco per incontrare il signor Carlo Gilardi, ospite della struttura dal 30 ottobre 2020. L'incontro del signor Gilardi con il presidente Mauro Palma e con Federico Cilia, membro dell'Unità operativa ‘Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali’ del Garante nazionale, si è protratto per circa un'ora, anche in forma riservata. La visita, riferisce una nota del garante, ha permesso di valutare le attuali condizioni di salute e di accoglienza del signor Gilardi.

“Perdurano le criticità”

A tal riguardo il Garante nazionale ha registrato, “con favore, l'attenuazione della misura dell'isolamento sociale alla quale era sottoposto, di fatto, da oltre 12 mesi il signor Gilardi. Nel proseguire in tale direzione”, il Garante nazionale ha raccomandato “che momenti d'incontro finalizzati al mantenimento delle relazioni sociali gli vengano garantite in maniera sempre più consistente”. La visita svolta da Palma ha, d'altra parte, confermato le "perduranti criticità legate alla impropria collocazione del signor Gilardi in Rsa, sotto diversi profili". Il Garante ha quindi raccomandato nuovamente "l'individuazione di un percorso per il signor Gilardi che sia effettivamente calibrato sia sui bisogni specifici di cui egli è portatore sia sulla risposta positiva ai suoi desideri". L'attività di monitoraggio proseguirà anche nel corso dei prossimi mesi.