Furti, spaccio e gare clandestine: si studia il piano per contrastarle

Riunione fiume in Prefettura di Lecco. Sul tavolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sono arrivati il rischio di incendi boschivi a seguito dell’allerta meteo diramata da Regione Lombardia a causa della perdurante siccità, le gare clandestine che si tengono a Bulciago ed è stato fatto un punto sulla situazione dei furti nell'Alto Lago lecchese. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici territoriali delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, anche il sindaco di Bulciago, Luca Cattaneo, e l'omologa di Colico, Monica Gilardi, i rappresentanti della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino e della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e della Provincia di Lecco.

Rischio incendi

Per quanto riguarda l'allerta incendi, è stato concordato di tenere alta l’attenzione sul territorio e di operare uno stretto raccordo tra le Comunità Montane, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali, con una Cabina di Regia istituita in Prefettura, per monitorare la situazione. Nel Comitato è emersa anche l’opportunità di promuovere ulteriore azione di sensibilizzazione dei Sindaci per un’accurata attività di manutenzione della viabilità forestale.

Gare clandestine in Brianza

Il fenomeno delle gare clandestine che si tengono lungo via Conte Taverna a Bulciago sarà affrontato con lo svolgimento di servizi preventivi eseguiti dall’Arma dei Carabinieri e della Polizia Stradale. Spesso, infatti, è possibile acquisire delle notizie grazie ai social network, dove sono riportati i dettagli sull’organizzazione dei vari eventi nel territorio comunale; questo, almeno in linea teorica, dovrebbe permettere di prevenire il ripetersi del fenomeno.

I furti nell'Alto Lago

Insieme al sindaco di Colico, Monica Gilardi, è stata analizzata la situazione dei furti nel territorio comunale, caratterizzato da una popolazione residente di 7.921 abitanti, ed una presenza di cittadini stranieri di 676 persone, pari all’8,35%. Dal confronto tra i dati statistici, riferiti all’ultimo biennio, è emersa una sostanziale conferma del totale dei reati commessi (da 323 a 326) con un aumento del 24,11% dei reati scoperti (da 112 a 139).

Per quanto riguarda i reati riconducibili alla criminalità predatoria si è rilevato che i furti totali sono in diminuzione del 27,72% (da 101 a 73), con un aumento del 12,50% di quelli scoperti (da 16 a 18). Anche i furti in abitazione risultano in diminuzione del 33,33% (da 27 a 18), costanti quelli scoperti (5 episodi in entrambi i periodi).

Per quanto riguarda l’aumento dei furti in abitazione che si è registrato nello scorso mese di gennaio, sono stati scoperti gli autori, tutti denunciati in stato di libertà ed è stato proposto il foglio di via o bbligatorio da parte della Questura. Le parti hanno deciso di svolgere, nei prossimi giorni, dei servizi straordinari di vigilanza e di controllo, che saranno portati avanti principalmente dai militari dell’Arma dei Carabinieri. Lo scopo non sarà solo quello di contrastare i reati predatori, ma anche l’attività di spaccio nelle aree boschive.