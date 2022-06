Michela Moioli a Garlate: "Alle Olimpiadi faremo le cose in grande, all'italiana"

"È una serata particolare perché stiamo cercando tutti di tornare alla normalità e lo facciamo con eccellenza, pensando alle Olimpiadi, con il grande impegno di dare agli atleti la possibilità di potersi allenare e crescere con il sostegno di tante imprese italiane”. Con queste parole il plurimedagliato Antonio Rossi, sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi di Regione Lombardia, ha aperto la “La Serata delle Eccellenze” organizzata da Bonaldi - Gruppo Eurocar Italia, nella nuova concessionaria Audi di Garlate in uno spazio completamente rinnovato.

Madrina della serata la pluripremiata snowboarder bergamasca Michela Moioli. "Tra 4 anni, anche in queste zone avremo le Olimpiadi e io avrò la fortuna di gareggiare a Livigno, la mia seconda casa - ha dichiarato l'atleta - Faremo le cose in grande, all’italiana, e io farò di tutto per arrivare preparatissima. Intanto, appena posso, non smetto di viaggiare. Mi piace guidare comoda e sicura sulle Audi che mi mette a disposizione la Federazione. La mia preferita è la 4 Avant, ma amo così tanto viaggiare sulle 4 ruote che nel weekend scappo dalla città con il mio California Volkswagen, la mia casetta sulle spalle verso mete che decido il venerdì sera, spinta dalla voglia di avventura".

Cornice all’eccellenza sportiva di una delle più grandi atlete italiane per gli sport invernali, protagoniste nell’unico showroom Audi di Lecco e provincia, l’eccellenza culinaria del culatello - e di alcune delle migliori specialità di Parma - di Luciano Spigaroli dell’Antica Corte Pallavicina, Stella Guida Michelin nel 2011, e l’eccellenza automobilistica della nuova Audi A8, svelata in esclusiva sulle note e la voce di Sara De Palma. In esposizione, la preziosa collezione della Gioielleria Mangili.

"Grazie a chi sta cercando di tornare alla normalità con tanto impegno ed energia - ha commentato il direttore generale di Bonaldi Gruppo Eurocar Italia, Gianmaria Berziga, agli ospiti, tra cui anche il presidente di Confindustria Lecco Lorenzo Riva - Questa serata ha un sapore unico perché vedo persone che non hanno mai smesso di guardare oltre, imprenditori tenaci e coraggiosi, collaboratori instancabili che stanno tornando a sorridere insieme a tanti clienti, uno dei volti più belli di questa nostra Italia".