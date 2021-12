Garlate ha premiato le sue giovani eccellenze sportive

Garlate ha reso omaggio alle sue giovani eccellenze dello sport. Ieri sera il sindaco Giuseppe Conti, in apertura del Consiglio comunale, ha premiato infatti alcuni giovani atleti del paese che durante il 2021 si sono distinti per i loro eccellenti risultati sportivi. Come illustrato anche sulla pagina Facebook del Comune, ad essere premiati sono stati in particolare:

Lorenzo Corti , tesserato per la società Canoa Kayak Rivabella asd Lecco. Al Campionato Italiano di Discesa classica e Sprint si è classificato primo nella gara a squadre discesa sprint e secondo nella gara a squadre discesa classica, entrambe categoria Junior, nonché primo nella gara individuale discesa sprint e secondo nella gara individuale discesa classica, entrambe Categoria Ragazzi.

Sara Grassi della Bonsai Karate. A Cluj in Romania prima classificata al campionato Mondiale Wukf Categoria Cadetti, specialità Kata e seconda classificata ai Campionati Italiani FESIK, Categoria Cadetti, specialità Kata.

Linda Nwakalor , milita in Serie A1 nella Bartoccini - Fortinfissi Perugia. Campionessa Mondiale con il team di Volley Femminile U20.

Sylvia Nwakalor , Gioca in Serie A1 nel Bisonte Firenze. Campionessa Europea con la Nazionale di Volley Femminile.

Laura Manzocchi , campionessa Italiana Canottaggio Doppio Esordienti, campionessa Italiana di Gran Fondo categoria Doppio esordienti e Campionessa Italiana Universitaria Singolo esordienti.

, campionessa Italiana Canottaggio Doppio Esordienti, campionessa Italiana di Gran Fondo categoria Doppio esordienti e Campionessa Italiana Universitaria Singolo esordienti. Marco Radaelli, vincitore del titolo mondiale BMX categoria Junior.

Il sindaco Beppe Conti (nelle foto con gli atleti premiati) ha ritenuto importante fare sentire ai giovani sportivi il sostegno della comunità garlatese in un momento di formale ringraziamento, augurando loro che i traguardi sportivi raggiunti possano essere la base di una vita felice e soddisfacente sotto tutti i punti di vista.

Presente alla premiazione anche l'assessore allo Sport e Cultura di Garlate Diana Nava, che nei giorni scorsi ha contattato le due campionesse di volley Sylvia e Linda Nvakalor. "Le abbiamo invitate, ci siamo sentite più volte, io in particolare ho parlato con Sylvia, ci sarebbe piaciuto averle presenti, ma visti i numerosi impegni e la situazione covid ancora delicata non hanno potuto spostarsi - spiega Diana Nava - Non sono neanche tornate a casa per il Natale, quindi alla fine non è stato loro possibile essere presenti qui a Garlate. Ci hanno comunque ringraziato per l'iniziativa e l'omaggio che ci è sembrato giusto tributare sia a loro che agli altri giovani campioni garlatesi. Sono state molto contente del nostro invito e del fatto che abbiamo pensato a entrambe: le sorelle Nvakalor si dimostrano sempre legate a Garlate".