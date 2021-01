Donati 2.000 euro a Telethon grazie al presepe di Garlate

Angelo Burini, creatore dell'ormai celebre Presepe di Garlate, ha donato 2.000 euro al Coordinamento provinciale di Telethon Lecco. La significativa cifra è stata raccolta proprio grazie alle offerte dei visitatori che hanno apprezzato la natività allestita da Burini nel giardino della propria abitazione in via Valcavellino 61.

Una somma ancora più significativa considerando le restrizioni del periodo

«Una cifra importante, che ha superato quella dello scorso anno, soprattutto se consideriamo le restrizioni alla mobilità che hanno limitato la circolazione nel periodo festivo e quindi anche la visita al presepe - spiegano i promotori dell'iniziativa - Come è noto, infatti, questa realizzazione ha rappresentato una delle rare iniziative natalizie che si sono potute effettuare nel rispetto delle normative anticovid. Un segno importante che testimonia la volontà di sostenere, ancora più di prima, la ricerca scientifica promossa da Telethon».

Da parte di Angelo Burini è andato un grazie sincero a tutti coloro che hanno ammirato l’opera e che hanno generosamente voluto dare un contributo, oltre ogni più rosea aspettativa. A questo ringraziamento, chiaramente, si aggiunge quello del Coordinamento di Telethon Lecco che quest’anno ha dovuto obbligatoriamente e drasticamente rinunciare ai numerosi eventi solitamente organizzati.

A distanza di un mese dall’inaugurazione, avvenuta alla presenza del sindaco di Garlate Giuseppe Conti, del parroco don Matteo Gignoli e dei referenti Telethon per la provincia di Lecco Renato Milani e Gerolamo Fontana, presidente Uildm Lecco, Angelo Burini ha comunicato che il presepe resterà allestito fino al 31 gennaio (anziché il 17 gennaio come originalmente previsto) e invita pertanto, nel rispetto delle normative, chi non l’avesse ancora fatto a visitare l’opera. Il contributo donato in questi giorni si aggiunge ai 5.000 euro raccolti negli ultimi tre anni da Burini grazie alla realizzazione di questo splendida natività che è “costata” centinaia di ore di lavoro, fin dal mese di agosto scorso.