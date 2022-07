"La Lilli" porta un pezzo di Sicilia e di cuore in centro Mandello

Da mercoledi 20 luglio troveremo uno spazio della Trinacria in via Risorgimento a Mandello. Chi volesse riassaporare il clima delle vacanze o di un soggiorno in Sicilia potrà farlo nel nuovo punto vendita adibito a ristorazione d'asporto gestito da Lilli Bottari, la titolare, con mamma Caterina a dispensare alla clientela la solarità e i prodotti delle cucina isolana.

"La Lilli" - stesso nome dell'attività -, messinese di nascita e diplomata al liceo classico nella città natale, dopo vari lavori avrebbe "voluto frequentare l'università a Milano - racconta - ma su tutto è prevalso l'amore e mi sono sposata". A nozze è convolata con un conterraneo e dal 2001 si sono trasferiti "nel Continente", come dicono i siculi, per l'esattezza a Mandello.

"Volevo un'attività tutta mia"

"Ho sempre coltivato il pallino di un'attività tutta mia - spiega Lilli - Pensavo a un negozio di vestiti o di scarpe, poi nel corso del lockdown mi sono avvicinata alla cucina". A quel punto scatta la scintilla o la molla propulsiva per aprire un'attività con al centro il cibo, la ristorazione con "principalmente i prodotti siciliani, gli arancini, la mozzarella in carrozza, la caponata, il pesce. Prodotti della mia isola, i sughi, il ragù di pesce, reperibili con maggiore facilità in Sicilia che non qui".

La scelta gastronomica, con l'aggiunta di altre specialità, è vasta. E dulcis in fundo, per prendere il cliente veramente per la gola, non manca il tipico dolce che porta il marchio locale e risponde al nome di cannolo.

Il punto vendita "Da Lilli" è aperto dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 21 durante la stagione estiva, con chiusura il sabato e la domenica.

Alla titolare chiediamo cos'ha lasciato nella sua terra, lei con un largo sorriso risponde "il mare, la gente. Difficile da spiegare per chi non è mai stato in Sicilia. Laggiù lasci il calore umano".

Da mercoledì saranno a disposizione in via Risorgimento sprazzi di sorrisi e leccornie varie per testimoniare il pezzo di Sicilia sbarcato nel Continente grazie alla solare Lilli.

(Si ringrazia Alberto Bottani)