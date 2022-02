Gattina bloccata in cima all'albero da due giorni, la salva un baldo giovane

Gattina resta bloccata quasi due giorni su un albero di alto fusto, a salvarla è un ragazzo con evidente talento nell'arrampicata. E ora a Dervio tutti vogliono conoscere l'identità del valoroso giovane che dopo il salvataggio (come si conviene agli eroi antieroi) si è dileguato per tornare alla normalità del quotidiano.

La micia, una gattina di un anno e mezzo circa, venerdì è salita in cima a un albero alto una decina di metri nei pressi del supermercato Carrefour di via Matteotti, ed evidentemente in difficoltà, non è più riuscita a scendere. Ha così trascorso la notte sul ramo, continuando a miagolare spaventata, fino a quando sabato mattina alcuni cittadini derviesi non l'hanno notata. Subito sono partite le telefonate ai Vigili del fuoco, tuttavia impegnati in altri interventi nel territorio a causa del forte vento e impossibilitati a uscire in tempi rapidi.

Nel pomeriggio, scortato da un vigile del Comune, un ragazzo si è arrampicato fino in cima all'albero ed è riuscito a portare in salvo la gattina. Sul posto, e successivamente sui social, in decine si sono complimentati con il giovane per il coraggioso bel gesto. L'animale, scosso e disidratato (e che non avrebbe un padrone fisso), è stato poi affidato alle cure di un veterinario.

