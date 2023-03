Gatto bloccato in cima a una pianta per settimane: salvato dai pompieri

I pompieri che salvano un gatto bloccato in cima a una pianta, un grande classico. Questa volta, però, sono servite due settimane per individuare il quadrupede bloccato a qualche metro di altezza a Torre de' Busi, comune bergamasco della Val San Martino che fino a pochi anni fa era parte integrante della provincia lecchese: i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco sono stati allertati intorno a mezzogiorno e, una volta arrivati sul posto, hanno impiegato un po' di tempo per trarre in salvo il felino.

Il “povero animale era ormai stremato e si trovava a un'altezza di circa 20 metri”, spiegano da piazza Bione: da lì sono scattate la prima partenza e la squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), che dopo un paio d'ore di lavoro hanno riportato a terra il gatto.