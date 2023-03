Mandello aderisce al Gelato Day: "Alimento che traina il turismo"

Venerdì 24 marzo ricorre il "Gelato Day". Anche Mandello partecipa alla Giornata internazionale del gelato artigianale, riconosciuta nel 2012 dal Parlamento Europeo e volta a promuovere tra i consumatori la conoscenza e la valorizzazione del gelato artigianale e dei maestri gelatieri.

"Mi preme ricordare che è l'unica 'giornata' dedicata a un alimento, riconosciuto così patrimonio di tutti noi e dell'intera filiera produttiva - spiega l'assessore al Commercio del Comune di Mandello Silvia Nessi - Dal 2013 a oggi ogni anno è stato dedicato a un gusto diverso: quest'anno il tema sarà 'Apfelstrudel'. Nel nostro comune aderirà a questa giornata la gelateria 'Dulcis in Fundo' con sede in zona lago, piazza Garibaldi, che interpreterà il tema dell'anno con un gelato che ricorderà il sapore dello strudel di mele. È importante ricordare che parte dell'incasso della giornata del 24 marzo sarà devoluto dalla gelateria stessa alla Polisportiva Mandello, associazione che tanto dà al nostro territorio e ai nostri ragazzi".

Crescita notevole del mercato

Non solo solidarietà. "La produzione di gelato artigianale registra ogni anno una crescita notevole e sono felice di questo anche in ottica turistica, essendo il gelato uno degli alimenti più ricercati dagli ospiti stranieri che ogni anno visitano l'Italia. Trovo quindi che la valorizzazione dei prodotti e delle preparazioni alimentari sia da considerarsi una delle priorità e che tutti noi dobbiamo essere orgogliosi dell'unicità del marchio Made in Italy, così ricercato nel mondo" conclude l'assessore.