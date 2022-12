Ad Abbadia si prepara il ventennale dei gemellaggi internazionali

Viaggio in Repubblica Ceca per la delegazione di Abbadia Lariana: l'occasione è stata utile al sindaco Roberto Azzoni per invitare i gemelli di Bosonohy, dopo averlo fatto a ottobre con quelli francesi di Gensac La Pallue, nel comune lariano nel 2023, anno in cui ricorrerà il ventennale del patto di gemellaggio.

In quell'occasione, informa il vicepresidente del Comitato gemellaggi Alberto Spagnolo, sarà possibile ospitare nelle case dei cittadini di Abbadia quasi una cinquantina di persone. Il weekend da segnare in rosso sul calendario è quello dal 2 al 4 giugno 2023.

"Sono stati giorni rilassanti: i gemelli di Bosonohy (ai margini della città di Brno, seconda città della Repubblica Ceca) hanno organizzato per noi un piacevole soggiorno in cui ho fatto conoscenza del nuovo sindaco Martin Cerny e di tutto il rinnovato tavolo che si dedicherà al gemellaggio del paese ceco con Abbadia Lariana" spiega Azzoni.

"Sono estremamente felice - commenta Alberto Spagnolo, vicepresidente del comitato italiano - di aver trovato enorme disponibilità da parte delle famiglie di Abbadia al nostro appello di segnalare la propria disponibilità ad accogliere nelle proprie case nel 2023, in occasione dei 20 anni di gemellaggio tra il nostro paese e i comuni di Gensac La Pallue, in Francia, e il comune di Bosonohy. Infatti, rispetto ai 24 posti che avevamo ipotizzato inizialmente, dopo il nostro appello potremo ospitare più di 44 persone. Questo vuol dire che sia per la Francia sia per la Repubblica Ceca abbiamo potuto raddoppiare l'ospitalità inizialmente prevista".

Un weekend da segnare in rosso

Il Comitato Gemellaggi di Abbadia Lariana è già in pieno fervore per preparare il weekend che da venerdì 2 di giugno a domenica 4 vedrà ospiti sulle rive del Lario molte persone da entrambi i paesi "gemellati" per festeggiare nel migliore dei modi i vent'anni di amicizia.

"Abbiamo grandi aspettative - ha dichiarato Martin Cerny sindaco di Bosonohy - circa i tre giorni di festa e sono sicuro che ad Abbadia saremo ricevuti in grande stile con eventi e sorprese che permetteranno di celebrare nel migliore dei modi questo nostro importante anniversario".

"Il nostro intento - ha espresso il sindaco di Gensac La Pallue, Cedric Dupuy - è gettare le basi per numerosi anni futuri in cui continuare gli scambi e accrescere il numero di amicizie tra famiglie dei nostri paesi gemelli; con il sindaco Azzoni ho trovato nuovo stimolo e il nuovo Consiglio comunale di Gensac si è molto ringiovanito; ad Abbadia verremo numerosi".

Azzoni, sindaco di Abbadia, gli fa eco: "Abbassare l'età delle amicizie ormai storiche tra i nostri paesi potrà essere il segreto per poter dare continuità a questi patti di amicizia che non sono solo tra istituzioni, ma collegano i cuori pulsanti del nostri comuni come le associazioni dei gemellaggi. Durante l'ultimo viaggio in Repubblica Ceca - continua Azzoni - c'è stato permesso di visitare insieme al curatore museale della regione della Moravia il bellissimo edificio del comune della città di Brno: è stata un'esperienza magnifica che ci ha permesso di scoprire, dagli affreschi alle sale dell'edificio, piccoli tesori e capolavori d'arte che il municipio custodisce nelle sue stanze pubbliche e negli uffici riservati ai propri dipendenti".

Mercoledì 14 dicembre in sala civica ad Abbadia alle ore 21 il comitato presenterà il programma per il 2023 e annuncerà le iniziative già decise finora per la festa del ventennale.

"Sarà anche occasione per rinnovare l'iscrizione al Comitato Gemellaggi - spiega Spagnolo - che negli ultimi due anni non ha potuto operare a causa della pandemia ma che scalpita per poter tornare a proporre iniziative culturali e di svago alla popolazione di Abbadia: con i ricavi finanziamo le attività di viaggi e ospitalità da e verso i paesi con cui Abbadia è gemellata".