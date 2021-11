Abbadia fa scoprire le sue magie al nuovo presidente del Comitato gemellaggio di Bosonohy

Cambio al vertice del Comitato Gemellaggi di Bosonohy, comune della Repubblica Ceca gemellato con Abbadia? Nessun problema: Martin Cerny nel weekend sarà ospite con la moglie nel paese lariano per scoprire tutte le peculiarità degli amici italiani.

A riceverlo con calore sarà l'intero Comitato Gemellaggi di Abbadia che ha organizzato una "tre giorni" di accoglienza per la coppia e che farà apprezzare al presidente, appena nominato dal sindaco ceco Miroslav Sojika, le bellezze del paese.

Tra gli appuntamenti, a quali il Gemellaggio invita tutta la cittadinanza di Abbadia a partecipare, venerdì 19 novembre alle 19.30 presso la Sala Civica di Via Nazionale, il sindaco Roberto Azzoni darà ufficialmente il benvenuto a Cerny e signora, ringraziandoli per la loro visita che segnerà una nuova tappa dell'amicizia che ormai da 18 anni lega il paese sobborgo di Brno ad Abbadia.

A seguire, alle 20.30, il Gemellaggio organizza presso il ristorante "Babadulac" una pizzata aperta a quanti vorranno iscriversi (per prenotazioni e pagamenti si può consultare la pagina Facebook del Comitato Gemellaggi) e così tutti potranno incontrare il presidente ceco e vivere insieme un momento conviviale.

"Questa sarà la prima occasione di tante per incontrarlo - commenta Alberto Spagnolo, vicepresidente del Comitato - e trasmettere l'amicizia che il nostro Gemellaggio ha come obiettivo principale; speriamo che in tantissimi, tra coloro che hanno partecipato alle nostre innumerevoli iniziative, vengano a festeggiare Martin".

Sabato 20 novembre il Gemellaggio offrirà ai suoi ospiti cechi una giornata alla scoperta del paese e dei suoi luoghi incantevoli accompagnandoli lungo il tratto del Sentiero del Viandante che attraversa Abbadia e in visita al Museo della Seta.

Domenica la coppia rientrerà in patria e una delegazione di Abbadia l'accompagnerà fino all'aeroporto per dare l'arrivederci al prossimo viaggio, che si terrà probabilmente in occasione dei 20 anni di gemellaggio tra Abbadia e Bosonohy e tra Abbadia e Gensac La Pallue (Francia).