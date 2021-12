I Seniores del Geo lasciano a casa zaino e scarponi: tutti a Vigevano

Per una volta hanno lasciato a casa zaino e scarponi e si sono concessi una gita diversa dal solito. I Seniores del Geo (Gruppo Età d'oro) della sezione Cai di Lecco si sono avventurati in un percorso urbano che li ha condotti a Vigevano, luogo simbolo della Lomellina, attraverso una visita guidata che ha permesso di scoprire le bellezze della città: il Castello, il Duomo, le scuderie e, naturalmente, la splendida piazza Ducale, una delle più belle piazze del Belpaese. A partecipare all'escursione sono stati 39 membri dell'associazione, per riservarsi un mercoledì diverso e all'insegna della cultura.