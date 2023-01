Aneddoti fossili e un viaggio nella geologia in Valle San Martino

Un tesoro geologico aperto al pubblico a pochi chilometri da Lecco. Dalla collaborazione con il Comune di Caprino Bergamasco e gli esperti della Cooperativa sociale Liberi Sogni supportati dal gruppo di volontari del museo, prendono vita al Museo geologico Luigi Torri le proposte di un nuovo ciclo di laboratori, visite guidate e di attività legate alle scienze naturali destinate a curiosi e appassionati di ogni età.

Dal 15 gennaio ci saranno diverse proposte per domeniche all’insegna della geologia. Il calendario invernale avrà inizio con l'iniziativa "Il geologo racconta...": una visita guidata tenuta dal geologo Christian Cannella che svelerà al pubblico le storie raccontate dai fossili del museo e alcuni aneddoti su Luigi Torri. Si ricorda inoltre che il Museo è visitabile liberamente ogni seconda e quarta domenica del mese dalle 15 alle 18. Di seguito il calendario dei laboratori proposti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Il programma delle prossime iniziative

15 gennaio, ore 15.30 - Il geologo racconta... Visita guidata al Museo Torri per curiosi ed appassionati da 0 a 100 anni. Con Christian Cannella, geologo

29 gennaio, ore 15.30 - Un teatro delle ombre...giurassico! Lettura animata e piccola rappresentazione teatrale per famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni. Con Beatrice Coppi, animatrice scientifica e artista

12 febbraio, ore 15.30 - Piccoli astronomi alla scoperta dei pianeti. Laboratorio scientifico per piccoli astronomi dai 6 ai 10 anni. Con Marie Potage, insegnante di scienze

26 febbraio Speciale Antropocene - Come sta la Terra, nostra casa comune? Come stiamo noi? Giornata di studi con scienziati, studiosi ed esperti di cambiamenti climatici e sociali. Tra gli altri interverranno gli autori Mauro Varotto e Paolo Cacciari. Posti limitati e su prenotazione.

12 marzo, ore 15.30 Speciale antropocene - Il gioco dell’acqua. Gioco interattivo per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Con Marie Potage, insegnante di scienze

26 marzo, ore 15.30 Aneddoti fossili - Visita guidata destinata a tutti i curiosi e appassionati di storia locale e geologia dai 0 ai 120 anni. A cura dei volontari “Amici del Museo Torri”.

Anche escursioni sul territorio per riconoscere rocce e fossili

Per ulteriori info e prenotazioni: 334 736 8295 - museo.torri@gmail.com - Oltre al calendario domenicale, il team didattico della Cooperativa sociale Liberi Sogni ha elaborato una ricca offerta di attività scientifiche e artistiche per gruppi e scuole di ogni ordine e grado, adatte ad essere realizzate in qualsiasi situazione (al museo, in classe o a distanza).

Le attività spaziano dalle escursioni sul territorio ai laboratori scientifici legati al riconoscimento e all’analisi di rocce e fossili; dai laboratori artistici-creativi legati al mondo della geologia ad approfondimenti e laboratori sulla salvaguardia della biodiversità, le estinzioni, l’inquinamento e i cambiamenti climatici. "Perchè la scienza della Terra è estremamente attuale e ci permette di interpretare e approfondire fenomeni contemporanei" - spiegano i portavoce della ccoperativa Liberi Sogni. L’offerta completa è consultabile sul sito www.museotorri.it.