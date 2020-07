Simone "lancia" i geometri verso il futuro

Il 20 luglio 2020, Simone Sgheiz è diventato il primo Geometra Laureato, Dottore in Costruzioni e Gestione del Territorio della Provincia di Lecco. Residente a Colico, 21 anni, il giovane studente si era diplomato nel 2017 all’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Saraceno” di Morbegno, indirizzo CAT, e da subito aveva intrapreso il percorso di laurea professionalizzante che il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Lecco ha condiviso con l’Università di Lodi Polo decentrato dell’Università Statale di San Marino, in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Sgheiz si è laureato con la votazione di 102/110: un ottimo risultato per il ragazzo che si appresta ora ad affrontare, nel mese di novembre, l’esame di stato per abilitarsi alla libera professione. A lui è andato anche il plauso del Collegio Geometri della provincia di Lecco: «Appassionato di storia, montagna e ambiente, Simone da sempre conosce la nostra attività essendo figlio di geometra e ha proseguito con naturalezza il percorso di studio che lo ha formato con un programma altamente professionalizzante, trasferendosi a Lodi e seguendo in presenza tutte le lezioni».

Il primo anno - come confermato dal diretto interessato - è stato il più duro: ha approfondito le materie di base (analisi, chimica, fisica e diritto) e acquisito un metodo di apprendimento che gli ha permesso dal secondo di affrontare con più tranquillità quelle professionalizzanti (come geomatica, estimo e soprattutto diritto privato, amministrativo e comunitario, strumenti necessari al professionista per intercettare i canali di finanziamento europeo). Il tutto senza dimenticare ovviamente la parte tecnologica, fondamentale l’acquisizione di competenze digitali (dal Bim alla termografia, al rilievo satellitare) e multidisciplinare. In più il tirocinio, gli ha permesso di completare le conoscenze di una figura professionale che si può inserire da subito e a pieno titolo nel mondo del lavoro secondo i nuovi standard europei.

Simone è già alle prese con la professione: sta proseguendo il percorso formativo presso uno studio tecnico di Colico che lo ha ospitato durante il tirocinio e gli ha dato l’opportunità di approcciarsi al mondo del lavoro. Due i sogni nel cassetto; il primo è svolgere la libera professione in un proprio studio, ma per ora - consigliato anche dal papà Roberto - continuerà a fare esperienza anche in altri ambiti della professione come il lavoro nella pubblica amministrazione, per crearsi un bagaglio che lo sosterrà negli anni a venire; il secondo sogno, per un amante del lago come lui, è quello di coniugare le sue passioni la storia e il territorio. In fondo, i suoi sogni possono riassumersi nell’acronimo “CAT” costruzione, ambiente e territorio l’indirizzo scolastico che attualmente i ragazzi devono intraprendere per diventare geometri.