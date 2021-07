Centro civico e parchetto sono ora più belli grazie al lavoro dei ragazzi di "Living Land"

Si è svolto oggi, giovedì 29 luglio, presso il centro civico Sandro Pertini di Germanedo, l’evento di chiusura dei lavori estivi di Living Land 2021. Presenti l’assessore alla Famiglia e giovani di Lecco Alessandra Durante, il responsabile del servizio giovani Luca Pedrazzoli, la coordinatrice di Living Land Simona Panzeri e i tutor Sabrina Pozzoni e Alessandro Cogliati. Il momento, organizzato dall’Informagiovani del Comune di Lecco in collaborazione con il progetto Living Land, ha offerto ai ragazzi la possibilità di presentare i lavori di restyling di una parte del Centro civico e di riqualifica del parchetto sotto alla struttura.

Anche il centro diurno Laser di via Filanda interessato dagli interventi dei ragazzi

Anche il vicino centro diurno Laser di via Filanda è stato interessato dagli interventi dei ragazzi di Living Land, con nuove sedie, tavoli e ringhiere. Il momento di presentazione di oggi è servito a valorizzare il frutto dell’impegno di oltre 50 ragazzi dai 14 ai 18 anni del territorio lecchese che hanno partecipato a “Util’Estate” presso l’Informagiovani e “Arte&Grafica” presso il Cfp Consolida di via Grandi.

"Il valore delle attività realizzate dai ragazzi risiede nella formula di questa esperienza di partecipazione attiva, che consente ai nostri giovani di sentirsi, attraverso il contributo dato alla comunità, protagonisti dei luoghi in cui vivono - ha sottolineato l’assessore Alessandra Durante - Fondamentale è inoltre offrire contesti sicuri, specie in queste fasi delicate di ripartenza, in cui i nostri ragazzi possano tornare a socializzare attraverso occasioni di apprendimento e crescita accompagnate”.

Durante l’estate 2021 Living Land Lecco ha infine impegnato un analogo numero di ragazzi in esperienze di tipo agricolo all’agriturismo Il Ronco di Garlate e presso il Cfp Consolida in via Montessori a Lecco. Per maggiori informazioni: Informagiovani Lecco 0341.493790 - informagiovani@comune.lecco.it Pagina Facebook - Profilo Instagram.