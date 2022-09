Gianni Amelio presenta il suo film a Lecco

Da giovedì 15 a domenica 18 settembre al Nuovo Aquilone di Lecco andrà in scena il film del Maestro Gianni Amelio "Il signore delle formiche". Il regista sarà al cinema di via Parini per la proiezione di sabato 17 settembre e nell'occasione presenterà la sua opera incontrando il pubblico lecchese. Il film di Amelio verrà proiettato in particolare giovedì 15 settembre alle ore 21, venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle 17.30 e alle 21.

La Trama de "Il signore delle formiche"

Alla fine degli anni 60 si celebrò a Roma un processo che fece scalpore. Il drammaturgo e poeta Aldo Braibanti fu condannato a 9 anni di reclusione con l?accusa di plagio, cioè di aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico da poco maggiorenne. Il ragazzo, per volere della famiglia, venne rinchiuso in un ospedale psichiatrico e sottoposto a una serie di devastanti elettroshock, perché ?guarisse? da quell?influsso ?diabolico?. Alcuni anni dopo, il reato di plagio venne cancellato dal codice penale. Ma in realtà era servito per mettere sotto accusa i ?diversi? di ogni genere, i fuorilegge della norma.

Prendendo spunto da fatti realmente accaduti, il film racconta una storia a più voci, dove, accanto all?imputato, prendono corpo i famigliari e gli amici, gli accusatori e i sostenitori, e un?opinione pubblica per lo più distratta o indifferente. Solo un giornalista s?impegna a ricostruire la verità, affrontando sospetti e censure.