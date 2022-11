Nuovi giochi per la Scuola dell'Infanzia di Valmadrera

Nuovi giochi a disposizione dei bambini di Valmadrera. È stata portata a termine il processo di fornitura e installazione delle nuove strutture all'interno del giardino della Scuola dell'Infanzia "Paolo VI" di via Casnedi, 2. In particolare l'amministrazione comunale, in accordo con la dirigenza scolastica, ha proceduto alla sostituzione di parte delle strutture giochi in legno esistenti, ormai obsolete.

“È stata eseguita la formazione di due blocchi gioco distinti e separati, entrambi realizzati con strutture in tubo d’acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri - spiega il geometra Giovanni Sala del Settore Lavori Pubblici -. Un blocco formato da un’altalena doppia con seggiolini a tavoletta e relativo schienale di sicurezza; nel secondo blocco è stato fornita una combinazione gioco formata da due torri quadrate con tetto, una torre quadrata senza tetto, scala a gradini, tunnel di collegamento tra le torri, due scivoli lineari in acciaio inox di differenti altezze, un pannello con gioco tris, infine una piccola parete per climber con appigli per un’altezza di 120 centimetri. In entrambe le soluzioni installate è stata prevista la pavimentazione antitrauma, secondo la normativa di legge vigente in materia”.

Nel corso della prossima settimana si procederà alla riapertura della zona che stata oggetto dell'intervento, consegnando al plesso scolastico l'utilizzo dei nuovi giochi.