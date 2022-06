Parco Belvedere, arrivano nuovi giochi per i bambini: posa in corso

Lavori in corso all'interno del parco Belvedere di Lecco. Durante la mattinata di mercoledì 8 giugno gli addetti sono tornati all'interno dell'area verde del rione di Santo Stefano per portare avanti i lavori relativi alla posa dei nuovi giochi: una volta assicurati gli "attrezzi", sarà sistemato anche il pavimento in gomma anti trauma. Un'area simile è in corso di realizzazione anche nella zona a lago di Rivabella.

Gli interventi sui parchi

Non si tratta degli unici interventi che stanno riguardando i parchi di Lecco. Nei mesi scorsi è stata annunciata l'installazione del sistema di videosorveglianza tra l'area verde di Villa Gomes e quella, molto frequentata, del rione di Belledo. Come previsto dal ‘Patto per la sicurezza’ firmato a gennaio 2019 dal Comune di Lecco con Prefettura, Regione Lombardia, Provincia e Comuni limitrofi, l'amministrazione di Palazzo Bovara ha presentato un progetto da 141mila euro per aderire al bando di cofinanziamento regionale che permetterà d'installare 8 nuove postazioni di videosorveglianza fissa, composte da un totale di 15 telecamere, che sarenno posizionate all'interno delle aree di Maggianico e di via Monsignor Polvara.

Non solo: lo stesso parco di Villa Gomes è interessato da un ampio intervento di recupero stimato in due milioni di euro, ma anche per il malmesso parco di Villa Guzzi, abbandonata da anni, si fa avanti un progetto da un milione, 842mila e 200 euro, come da progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Giunta Gattinoni durante lo scorso mese di marzo.