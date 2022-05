Poesia, racconti, foto e pittura ai giochi di "LiberEtà"

Tornano i "Giochi di LiberEtà" organizzati dallo Spi Cgil Lecco. Il concorso è gratuito e aperto a tutti i pensionati e over 50, che potranno gareggiare nelle consuete categorie di Poesia, Racconti, Fotografia e Pittura. L’edizione 2022 per la prima volta avrà, oltre al tema libero, uno suggerito dall’organizzazione, “il quotidiano”, una parola evocativa che può assumere diversi significati: le attività giornaliere, ciò che si fa, si vede e si vive, oppure il giornale che si sfoglia, o ancora il presente e l’attualità delle nostre vite. Già pronto un regolamento con le indicazioni utili per chi volesse partecipare. Eccole di seguito.

Tutte le opere dovranno avere un titolo e indicare chiaramente nome, cognome, contatto telefonico ed email del concorrente, e dovranno essere consegnate presso la sede provinciale dello Spi (Via Besonda 11 a Lecco) o presso le sedi territoriali entro il 31 maggio.

I testi delle sezioni Poesie e Racconti, per un totale di massimo tre opere per partecipante, dovranno essere presentate solo in formato word e inviate via mail a luigia.valsecchi@cgil.lombardia.it o consegnate su supporto informatico. Sono ammessi testi in italiano e in dialetto, purché accompagnati dal testo in italiano. I Racconti non potranno superare le 7.500 battute di lunghezza.

Le fotografie, per un totale di massimo tre opere per partecipante, potranno essere sia a colori che in bianco e nero. Dovranno essere consegnate montate su un cartoncino nero e avere dimensioni comprese tra cm 20x30 e cm 50x45.

Le opere di pittura potranno essere al massimo due per partecipante, di qualsiasi tecnica e orientamento artistico. Dovranno avere dimensioni non superiori a cm 50x70 ed essere munite di cornice e listelli.

Sabato 11 giugno alle ore 15, presso Cascina Maria di Paderno d’Adda, una giuria tecnica decreterà i nomi dei vincitori di ognuna delle quattro categorie, ai quali verrà consegnata una targa e un buono di 150 euro per partecipare ai Giochi Regionali di LiberEtà, in programma il prossimo settembre a Cattolica. Altrettanti premi verranno consegnati per le migliori opere sul tema del “quotidiano”.

Parallelamente al concorso creativo, grazie al prezioso impegno dei volontari dello Spi, saranno organizzati altri momenti di carattere ludico: lunedì 23 maggio a Olginate gara a coppie di briscola, mercoledì 1 giugno a Lecco quella di burraco, mercoledì 25 maggio a Dolzago la gara di pesca.