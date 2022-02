Al via una settimana per donare farmaci a chi ne ha bisogno

Torna a Lecco la Giornata di raccolta del farmaco, in realtà una settimana che si svolgerà da martedì 8 a lunedì 14 febbraio 2022 per aiutare il maggior numero di famiglie e persone indigenti. Come fare? Semplice. Ci si può recare in una delle farmacie aderenti e donare uno o più farmaci da banco che verranno presi in gestione dalle realtà assistenziali legate all'iniziativa del Banco farmaceutico.

A Lecco e provincia la Raccolta si svolgerà dall'8 al 14 febbraio in 41 farmacie, numero in crescita rispetto agli anni passati. La giornata clou sarà sabato 12 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno sette realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi.

Durante l'edizione del 2021 sono state raccolte 4.318 confezioni di farmaci (pari a un valore di 34.158 euro) che hanno aiutato 5.565 ospiti di sette enti. In Lombardia, nel 2021, sono state raccolte 138.663 confezioni di farmaci in 1.255 farmacie, pari a un valore di 1.121.459 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 136.758 persone aiutate da 397 realtà caritative del territorio regionale.

Gli enti lecchesi beneficiari

La Nostra Famiglia di Bosisio Parini

Caritas decanale di Lecco

Caritas – Centro di ascolto di Oggiono

Società San Vincenzo de’ Paoli di Lecco

Cooperativa L’Arcobaleno

La Bussola cooperativa Il Sentiero di Merate

Comunità Casa la Vita di Lecco