"Giornata del Sì", riparte il lavoro dell'Aido lecchese

L’Aido Lecchese torna nelle piazze della nostra provincia per parlare ai cittadini della cultura della donazione. Dopo il successo del Concerto del Dono, tenutosi sabato scorso in piazza Garibaldi a Lecco, in 30 comuni del territorio i volontari dell’Aido allestiranno dei tavoli informativi, in occasione della "Giornata Nazionale del Si", in programma domenica 27 settembre.

I portavoce dell'Aido saranno presenti ad Airuno, Cremeno, Introbio, Cortenova, Annone Brianza, Ballabio, Viganò, Bellano, Brivio, Casatenovo, Missaglia, Monticello Brianza, Cassago Brianza, Costamasnaga, Galbiate, Garlate, Lecco, Lomagna, Osnago, Merate, Monte Marenzo, Nibionno, Rogeno, Olginate, Valgreghentino, Imbersago, Paderno d’Adda, Rovagnate, Barzio, Cassina Valsassina, Pasturo.

«Invitiamo tutti a partecipare alla Giornata nazionale del Sì - commenta Antonio Sartor, dirigente dell'Aido privinciale -Oltre alle informazioni che ogni volontario Aido potrà fornire su come donare e perché donare, sarà possibile sostenerci portando a casa una bellissima pianta d’Anthurium».