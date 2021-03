Giornate Fai per le Scuole: gli alunni dell'Artistico "Medardo Rosso" apriranno virtualmente le mura e i sotterranei di Lecco

Come ogni anno il FAI, attraverso le Giornate FAI Scuola, offre l’opportunità ai giovani di scoprire i tesori del loro territorio tramite visite guidate gestite da studenti come loro, che si sono formati per essere “Apprendisti ciceroni”. Nell’edizione 2021, a causa della pandemia, la modalità delle visite è stata modificata, infatti verranno svolte attraverso delle dirette sulle pagine Instagram delle delegazioni FAI di tutta Italia dall’8 al 13 marzo. Anche la nostra città avrà questa opportunità, nella mattina del 10 marzo, grazie alla collaborazione tra la delegazione Fai di Lecco e il Liceo Artistico Statale “Medardo Rosso”, che da sei anni aderisce al progetto “Apprendisti ciceroni”.

Nel progetto sono coinvolti gli studenti della classe 3^E design, che da qualche settimana si stanno preparando per essere all’altezza dell’importante compito. «Ci stiamo preparando per quattro live su Instagram - raccontano gli studenti del Medardo Rosso - nelle quali presenteremo le testimonianze architettoniche dei resti del castello di Lecco, testimonianze che si nascondono nel centro della città. La nostra formazione è avvenuta online utilizzando la piattaforma WeSchool, appositamente predisposta dal FAI, ma anche tramite la visita dei luoghi che andremo a mostrare ai partecipanti alle dirette e agli incontri con l’esperto dottor Luigi Rosci che ci ha fatto appassionare a questo pezzo antico di storia di Lecco».

Questa attività realizzata insieme alla delegazione FAI di Lecco, è valida come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), dando agli studenti la possibilità di conoscere una parte della storia del territorio che altrimenti sarebbe rimasta sconosciuta, sfruttando le loro naturale propensione e capacità all’utilizzo dei social network.

«Ci rendiamo conto - concludono gli studenti - che stiamo arricchendo le nostre competenze in diversi ambiti grazie al contributo del FAI giovani, della delegazione di Lecco e dei nostri docenti che ci stanno affiancando. Le dirette si terranno il giorno 10 marzo dalle ore 9:45 alle 11:00 e, non potendosi svolgere in loco come previsto originariamente, saranno arricchite con materiale fotografico e video. Che dire, seguiteci sul profilo Instagram @faigiovanilecco per prendere parte a questo tour virtuale… vi aspettiamo numerosi! Speriamo di avere molti partecipanti sia tra gli studenti della città di Lecco che tra la popolazione. È un’occasione imperdibile che permetterà di scoprire una parte dimenticata della nostra città!». Per qualsiasi altra curiosità è possibile visitare la pagina web dell’evento: www.giornatefaiperlescuole.it.