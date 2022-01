Festa per Giovanna Giudici: una nuova centenaria a Valmadrera

Valmadrera si arricchisce con un'altra centenaria. Martedì 18 gennaio il sindaco Antonio Rusconi ha fatto visita a casa della signora Giovanna Giudici che ha tagliato il prestigioso traguardo della tripla cifra. La donna è nata a Caronno Pertusella (Varese), ha poi lavorato in un calzificio e nei campi prima di trasferita col nipote Mario Banfi, insegnante, a Valmadrera, dove vive anche l’altra nipote, Marilena, volontaria per anni nell’ Associazione “Il tempo di dare”.

Proprio i due nipoti hanno accompagnato il sindaco nella festa della signora Giovanna, lucidissima e intenta a fare le parole crociate. “Piccole storie che danno motivo di fiducia e speranza alla nostra comunità”, ha commentato brevemente il primo cittadino Rusconi.

I 100 anni di Francesca Pea

Lo scorso 8 gennaio si era tenuta la grande festa all'Opera Pia Magistris per i 100 anni compiuti da Francesca Pea, vedova Barbieri, ospite della Rsa. La signora Francesca è nata a Verolavecchia, in provincia di Brescia, e si è poi trasferita a Valmadrera con la famiglia nei primi anni '60 per raggiungere la sorella Angela, che aveva compiuto lo stesso percorso. Di professione casalinga, si è sempre dedicata alla famiglia, e una volta cresciuti i tre figli, Bortolo, Francesco e Antonietta, ha aiutato il marito e il cognato nell'allevamento e nella cura del bestiame.

I figli la tratteggiano come una mamma dolce e premurosa, una donna di buon carattere, un'ottima cuoca che amava cucinare biscotti e dolci e a cui piaceva molto creare modelli, cucire a macchina, lavorare a maglia e all'uncinetto; raccontano inoltre di non averla mai vista arrabbiata. Anche gli operatori della struttura di Valmadrera ne sottolineano il sorriso e la simpatia, oltre a descriverla come una donna devota che spesso durante la giornata canta le litanie e si dedica alla preghiera. Il sindaco Antonio Rusconi e l'assessore Rita Bosisio hanno salutato nel pomeriggio di sabato la signora Francesca, portandole gli auguri dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità di Valmadrera, preceduti da tutti e tre i figli, alla presenza dei responsabili della Casa di Riposo Marcella Rusconi e Alessandra Sala.

A Natale festa per Giuseppina

Era stato un Natale speciale per la comunità di Valmadrera, che si è unita idealmente alla festa per i 100 anni compiuti da Rusconi Giuseppina “Pina”, vedova Corti. Una festa doppia dunque, con Natale e compleanno celebrati nella stessa giornata, quella di ieri, sabato 25 dicembre. Il sindaco Antonio Rusconi ha voluto portare personalmente il saluto dell'Amministrazione e della cittadinanza in occasione del "brindisi" che si è tenuto alla presenza della figlia Rosalba, già presidente dell’ Associazione di volontariato “Il tempo di dare", che amorevolmente cura la signora Pina, e di alcuni parenti. Il marito, Luigi Corti, è stato una presenza importante nel CAI e nel Corpo musicale Santa Cecilia.

Sul cancello di casa è stata affissa anche una originale foto/manifesto per lo speciale compleanno. La signora Pina si è dimostrata estremamente lucida, ricordando i suoi esordi al lavoro a 12 anni nel filatoio Gavazzi e poi tante vicende della sua vita. Giuseppina Rusconi era, in quel momento, la terza dei centenari presenti a Valmadrera, dopo il capofila Ruberto Giuseppe, con 101 anni e Olga Cicolin, che ha recentemente compiuto 100 anni.