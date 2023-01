Valmadrera festeggia l'ultracentenaria Giovanna Giudici

Festa a Valmadrera. Il sindaco Antonio Rusconi si è recato mercoledì mattina a casa della signora Giovanna Giudici per festeggiare i 101 anni della donna, seconda ultracentenaria nella comunità locale. Nata a Caronno Pertusella (Varese), Giovanna ha poi lavorato in un calzificio e nei campi; successivamente si è trasferita col nipote Mario Banfi, insegnante, proprio a Valmadrera: qui vive anche l'altra nipote Marilena, volontaria per anni nell'associazione "Il tempo di dare".

Proprio i due nipoti hanno accompagnato il sindaco presso l'abitazione della signora Giovanna, lucidissima e intenta a leggere. “Piccole storie che danno motivo di fiducia e speranza alla nostra comunità”, ha commentato brevemente il primo cittadino.