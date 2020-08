Il Giro d'Italia Under 23 "infiamma" Colico: come cambia la viabilità

Due passaggi nel Lecchese per il Giro d'Italia Under 23 edizione 2020. La sesta tappa della corsa rosa, in programma il 3 settembre, sarà la affascinante "Colico-Colico", 157 chilometri per l'intero periplo del Lario.

Una tappa che segnerà l'ingresso in Lombardia per le ultime tre frazioni della corsa, senza alcuna difficoltà altimetrica - e dunque ad appannaggio dei velocisti - ma di sicuro impatto scenografico in virtù dei meravigliosi paesaggi offerti dal nostro lago.

Il giorno successivo, il 4 settembre, va ricordato che il Giro U23 proseguirà nel nostro territorio con la Barzio-Montespluga.

Il Comune di Colico ha informato la cittadinanza riguardo la chiusura delle strade per le tappe del 3 e 4 settembre.

Gli orari sono indicativi e dipendono dalla velocità degli atleti in gara. Si consiglia di limitare gli spostamenti in auto nelle fasce orarie citate. Per chi fosse impossibilitato a fare rientro presso la propria abitazione/autorimessa in quanto sita in zona interessata da chiusura sarà autorizzato a sostare gratuitamente su tutto il territorio comunale previa comunicazione della targa al comando di Polizia locale (email polizialocale@comune.colico.lc.it).

Le strade chiuse al traffico

Giovedì 03/09/2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalle ore 06.00 alle ore 22.00 Via Nazionale (SP72) sarà chiusa nel tratto compreso tra Via Sacco e Via Case Nuove;

Dalle ore 13.00 circa fino a fine passaggio gara saranno chiuse al traffico: P.Zza Garibaldi, Via Montecchio Nord, Via Alle Torri, Via Forte Fuentes, Via Al Monteggiolo, Via Nazionale Nord, Via Borgofrancone, Via Madriasco, Via Al Confine, Via Nazionale Nord, Via Nazionale, Via Nazionale Sud, SP72;

Dalle ore 16.20 circa fino a fine passaggio gara saranno chiuse al traffico: SP72 Via Nazionale Nord, Via Nazionale da Immissione SS340 (Provenienza Gravedona) fino a intersezione con Via Sacco

Venerdì 04/09/2020