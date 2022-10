Il Giro d'Italia 2023 torna sulle nostre strade: la corsa rosa affronta la salita di Valcava

Il Giro d'Italia torna nel nostro territorio. L'edizione 2023 della corsa rosa, la numero 106 della sua grande storia, passerà infatti sulle strade al confine tra le province di Lecco e Bergamo, transitando su una salita storica e impegnativa come quella di Valcava.

Il percorso della gara a tappe di Rcs è stato svelato nella giornata di lunedì alla presenza dell'editore Urbano Cairo e di alcuni campioni del passato tra i quali Vincenzo Nibali e Alberto Contador. Si tratta della 15^ tappa, in programma il 21 maggio 2023, frazione che vedrà i corridori partire da Seregno per giungere sul traguardo di Bergamo dopo 191 chilometri contrassegnati, secondo lo stesso sito del Giro d'Italia, da quattro stelle di difficoltà. Una "tappa di montagna in città", com'è stata definita, con tre salite di media difficoltà, che potrebbe risultare cruciale in termini di classifica generale per Jay Hindley, campione in carica che ha già confermato la sua partecipazione, e i possibili sfidanti (Evenepoel?, Bernal?).

La planimetria

Il percorso

La tappa, dopo la partenza a Seregno, vedrà la carovana transitare per Besana Brianza, passare da Cernusco Lombardone (al km 16.8), Calco (20.8), per poi svoltare verso Cisano (27.4): da lì si affronterà la breve erta di San Gregorio per Torre de Busi (km 36.4) e si attaccherà il Gren premio della montagna per il Valico di Valcava, a quota 1.336 metri. La corsa proseguirà nella Bergamasca per affrontare ancora le asperità del Selvino (946 metri) e di Valpiana (989 metri) prima del traguardo posto nel capoluogo orobico che in molte occasioni ha ospitato l'arrivo della "Classica delle foglie morte", il Giro di Lombardia.

La salita di Valcava

Si tratta di un'ascesa lunga circa 10 chilometri con un dislivello di 900 metri e una pendenza media del 9%. Il "muro" degli ultimi 4 chilometri vanta una pendenza media dell'11% e presenta tratti al 14% e al 17%.