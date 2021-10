Il Giro di Lombardia passa dal territorio lecchese: il tragitto e le chiusure

Attraverserà anche il territorio lecchese il Giro di Lombardia in programma domani, sabato 9 ottobre, con partenza da Como e arrivo a Bergamo. In occasione dell'importante gara ciclistica chiuderanno in tarda mattinata alcune strade, in particolare in zona Malgrate, nell'Olginatese e in Valle San Martino per rendere possibile il transito degli atleti.

Dopo il via dal capoluogo comasco alle ore 10.20, l'arrivo del 115° Giro in provincia di Lecco è previsto poco prima di mezzogiorno, con passaggio dal lungolago di Parè lungo la Sp583 alle 12.04, da Pescate alle 12.10 e da Garlate alle 12.16 con arrivo a Calolzio dopo aver attraversato il ponte di Olginate. La "carovana" di ciclisti passerà quindi lungo la Lecco-Bergamo (corso Dante e corso Europa) per un paio di chilometri. Per le 12.25 circa è prevista la salita lungo via Mandamentale fino a Torre De' Busi e Caprino viaggiando sulla Sp177 verso il territorio bergamasco. Il periodo di chiusura delle strade in provincia di Lecco, con possibili disagi alla viabilità, è dunque previsto nella fascia oraria tra le 11.30 e le 13.

I favoriti della corsa

Sulle strade lombarde si annuncia una grande sfida tra campioni. Gli occhi di tutti sono sullo sloveno Primoz Roglic, che nelle corse in linea è ormai al livello dei più forti (Liegi-Bastogne-Liegi già in carniere) ed è in grande forma, come testimoniano i recenti successi al Giro dell'Emilia e alla Milano Torino. I suo avversari? Remco Evenepoel, che lo scorso anno al Lombardia rischiò la vita ed è intenzionato a riscattarsi, lo scalpitante Tadej Pogacar (quest'anno a segno nella Liegi), l'iridato Julian Alaphilippe ancora all'asciutto nelle grandi classiche.