Anche in Rsa la tradizione del falò della Giubiana

Come da tradizione, si è svolto nella giornata di ieri anche presso la Rsa Airoldi e Muzzi di Lecco il falò della Giubiana. "Un'iniziativa che pesca nella tradizione locale per bruciare, insieme alla Giubiana e ai giorni più freddi dell'inverno, tutte le cose brutte, in particolare le preoccupazioni e i pensieri tristi…." ricordano gli organizzatori.

Numerosi gli ospiti in veranda e alcuni più coraggiosi all’aperto. Le educatrici del bar La Gerla D’Oro e le ragazze della scuola superiore "Bertacchi" di Lecco hanno raccontato la storia della Giubiana e ballato al suono delle musiche celtiche. Numerosi anche i familiari e i volontari presenti a questa apprezzata festa della nostra tradizione.