La Cisl Pensionati cambia: Giuseppe Saronni nuova guida

Cambio al vertice dei sindacati. Giuseppe Saronni e? il nuovo segretario generale dei pensionati della FNP CISL Monza Brianza Lecco. Lo ha eletto martedì mattina a Garbagnate Monastero il Consiglio Generale della categoria sindacale che rappresenta piu? di 46mila pensionati del territorio. Saronni succede a Giorgio Galbusera che ha guidato la FNP CISL territoriale da settembre 2017. Con lui in Segreteria sono stati eletti Caterina Valsecchi ed Enrico Civillini.

Giuseppe Saronni: la biografia

Nato a Monza nel 1955, Giuseppe Saronni inizia la sua attivita? sindacale come rappresentante dei lavoratori alla Faro, azienda meccanica di Ornago. Nel 1983 accetta la proposta di Lorenzo Cantu?, allora Segretario della CISL Brianza, di seguire un progetto di sindacalizzazione degli artigiani del territorio. Nel 1985 diventa operatore della Filta, l’allora Categoria dei tessili della Cisl, prima come operatore di zona poi come Segretario territoriale. All’inizio degli anni ’90 entra nella Segreteria dell’unione sindacale di Monza, dove rimane fino al 1998 quando viene eletto Segretario Generale del sindacato degli alimentaristi Fat Cisl di Milano. Dal 2004 al 2015 e? Segretario dell’unione sindacale CISL di Milano con delega ai temi sociosanitari. Nell’aprile 2015 entra nella Segreteria della CISL Lombardia, dove prosegue a livello regionale il suo impegno sui temi sociali e sanitari. Dopo il pensionamento, nel settembre 2017, approda nuovamente in Brianza con l’elezione nel gruppo dirigente della FNP CISL Monza Brianza Lecco.

Nel suo intervento Giuseppe Saronni ha indicato i principali obiettivi del suo nuovo incarico che, in continuita? con il lavoro svolto finora dalla Segreteria uscente, saranno focalizzati sulla centralita? del valore della persona e del suo benessere: “La CISL e la FNP continueranno il loro impegno sui temi sociali, previdenziali e sanitari, elementi centrali per migliorare la qualita? della vita dei cittadini e, in particolare, degli anziani e dei fragili. Proseguiremo la nostra attivita? di sollecitazione dei Comuni, dell’ATS e delle ASST, nonche? degli Ambiti e dei Distretti affinche? diano risposte veloci ed efficaci per una sanita? di prossimita?, per ridurre le liste di attesa, per rendere reali gli impegni assunti con la Legge regionale di riordino sanitario”. Una attenzione particolare sara? prestata alle RSA “monitoreremo le rette, che hanno raggiunto livelli insostenibili per le famiglie, e attenzioneremo la qualita? dei servizi assistenziali prestati”.

“Proseguiremo a rafforzare il nostro ruolo di facilitatori nel rapporto tra cittadino e istituzioni - ha concluso Saronni - mettendo a disposizione dei pensionati, in particolare degli iscritti, i nostri 25 sportelli sociali e i 15 sportelli previdenziali ai quali stiamo affiancando sportelli dedicati alle pratiche fiscali. Le nostre 75 sedi e recapiti, con i nostri 350 collaboratori volontari, continueranno a essere presidi sul territorio a cui rivolgersi”.

Presenti il Segretario Generale FNP CISL Lombardia, Osvaldo Domaneschi, che ha presieduto l’evento, il Segretario Generale della CISL Lombardia, Ugo Duci, il Segretario CISL Lombardia Enzo Mesagna e la Segreteria CISL Monza Brianza Lecco: Mirco Scaccabarozzi, Annalisa Caron e Roberto Frigerio.

“La CISL proseguira? nel suo impegno al fianco della Segreteria FNP soprattutto in merito a welfare e fragilita?, temi che la Pandemia ha reso ancora piu? centrali nelle dinamiche della popolazione di Lecco e Monza - ha dichiarato Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale Cisl Monza Brianza Lecco nel suo intervento -. Altresi? riconferma la volonta? di una collaborazione autentica dando vita a una confederalita? che non sia solo di facciata ma vissuta nell’impegno quotidiano e nella concretezza dei progetti a favore degli associati sul territorio. Un fervido augurio a Beppe e alla nuova Segreteria consapevole del cammino arduo che ci aspetta”.

Enrico Civillini e Caterina Valsecchi nella Segreteria Cisl

Al fianco di Saronni lavoreranno nella nuova Segreteria FNP CISL Enrico Civillini e Caterina Valsecchi. Civillini, 63 anni di Briosco, e? nel Sindacato CISL dal 1998 quando e? stato distaccato nel ruolo di operatore dei metalmeccanici della FIM di Lecco di cui e? successivamente diventato componente di Segreteria. Nel 2013, con l’unificazione dei territori di Monza e Lecco, e? stato eletto Segretario Generale della neonata FIM CISL Monza Brianza Lecco e successivamente, nel 2017, Segretario Generale della FIM Lombardia. Dal 2019 e? in pensione e operatore della FNP CISL Monza Brianza Lecco.

Caterina Valsecchi, iscritta alla Cisl dal lontano 1978, ha lasciato il suo ultimo incarico come Segretaria Generale del sindacato metalmeccanici di Como e Varese (territorio dei Laghi) per pensionamento lo scorso novembre. Eletta nel settembre del 2020, Caterina Valsecchi e? stata la prima donna a ricoprire la carica piu? importante nel sindacato metalmeccanici territoriale.

Una vita passata a disposizione dell’organizzazione, ha ricoperto molti ruoli nella Cisl. Ex operaia in un’azienda metalmeccanica lecchese, e? stata dapprima delegata sindacale aziendale, poi operatrice a tempo pieno nella Fim di Lecco fino al 2001, e successivamente nella Fim di Como. Negli anni seguenti ha lavorato per il Sindacato del settore alimentare, la Fai Cisl, di cui e? stata Segretaria Generale sia del livello regionale che del territoriale. Prima di tornare ai metalmeccanici ha ricoperto l’incarico di componente della Segreteria territoriale della Cisl dei Laghi.