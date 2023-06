Gli alpini di Lecco sono i campioni italiani Ana di marcia di regolarità in montagna

Grande risultato per gli alpini della Sezione di Lecco dell'Associazione nazionale alpini ai Campionati italiani Ana 2023 di marcia di regolarità in montagna: la pattuglia composta da Gianluigi Rusconi, Ottavio Fazzini e Ennio Brumana ha conquistato il titolo assoluto superando la concorrenza di oltre 130 squadre. La prova si è disputata nella mattina di domenica 4 giugno a Maser, in provincia di Treviso. Il percorso, lungo circa 15 km con tratti alternati di piano, salita, falsopiano e discesa è risultato particolarmente impegnativo anche per le condizioni metereologiche tutt'altro che favorevoli: la pioggia ha accompagnato gli atleti per buona parte della gara, trasformando in più punti il tracciato in una pista fangosa.

I tre lecchesi saliti sul gradino più alto del podio sono iscritti alla Sezione Ana di Lecco e provengono dai Gruppi di Valmadrera (Rusconi), Premana (Fazzini) e Pagnona (Brumana). Da segnalare che Gianluigi Rusconi ha partecipato sabato alla Resegup e ha raggiunto il resto della pattuglia vincitrice nella notte. Sempre restando alla Resegup, va aggiunto che un altro alpino lecchese, Gianni Muttoni, con i colori della Polisportiva Pagnona si è classificato al primo posto nella categoria M61+.

Altri buoni piazzamenti

Tornando invece alla prova di Maser, la Sezione Ana di Lecco ha piazzato altre tre pattuglie al 28°, 39° e 76° posto, consentendo alle penne nere lecchesi di classificarsi al 10° posto della classifica per Sezioni-Trofeo Scaramuzza di questa 49a edizione dei Campionati: anche questo un risultato non da poco, visto che sul podio sono salite Sezioni che schieravano fino a 9 o 10 pattuglie, contro le “sole” 4 lecchesi.

"In questa disciplina - commenta Beppe Saetti, responsabile del Gruppo sportivo Ana di Lecco - vantiamo vittorie e ottimi piazzamenti, e anche quest'anno speravamo di far bene: bene sì, ma non così bene da conquistare un titolo assoluto. È una grande soddisfazione e uno sprone a incentivare l'attività sportiva agonistica dei nostri iscritti".

Molto soddisfatto anche il presidente della Sezione Ana di Lecco Emiliano Invernizzi: "Davvero grandi i nostri alpini sportivi. Lo dico soprattutto a loro: siamo tutti orgogliosi del vostro risultato e grati per aver portato la Sezione di Lecco sul podio più alto di questa disciplina!".