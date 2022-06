In vetta per i 40 anni da "don" di Marco Tenderini

Una salita in Grignetta aperta ad amici e fedeli per festeggiare i 40 anni di sacerdozio. L'iniziativa è proposta dal sacerdote lecchese don Marco Tenderini per sabato 2 luglio. "Il 12 giugno 1982 sono diventato prete e un mese dopo sono salito in Grignetta con i miei compagni, familiari e con il cardinal Carlo Maria Martini a concelebrare una Messa di ringraziamento - racconta don Marco, noto anche per essere il promotore dell'iniziativa Note di Condivisione a sostegno dei poveri del Brasile - Ci sono tornato nel 1992, ancora con il cardinal Martini, e nel 2002, concludendo sempre la giornata con una cena fraterna. Nel 2012 invece ero ‘stampellato’ e quindi ho mandato mio nipote prete a guidare una preghiera in cima, la Messa l’ho celebrata nella chiesa de La Montanina ai Piani Resinelli, sempre seguita dalla cena… Ho poi recuperato nel 2017, in occasione del 35° - aggiunge Tenderini - Adesso siamo nel 2022 e si torna in vetta. Per questo vi invito a salire con me in Grignetta per dire grazie al ‘Signore delle cime’ e a condividere una cena fraterna". Di seguito il programma dell'iniziativa che si terrà sabato 2 luglio, con il seguente programma di massima.

Programma e contatti

Ore 7.30: ritrovo ai piani Resinelli (parcheggio vicino alla chiesa). Salita in Grignetta per il sentiero che ciascuno ritiene più adatto alle sue capacità (Cermenati, Senigaglia, Direttissima e Cecilia, Scarrettone, Porta, Segantini…)

Ore 11.30 circa: Santa Messa in vetta

Ore 13: pranzo al sacco, discesa, pomeriggio libero

Ore 18.00: Preghiera nella chiesetta de La Montanina

O re 19.30: Cena fraterna a La Montanina

"Grazie a tutti coloro che vorranno condividere con me questo momento, vi aspetto" aggiunge don Marco. Le Adesioni (per la cena) si raccolgono entro mercoledì 29 giugno (338.6579230 - diemmeti@gmail.com). Costo della cena: adulti 15 euro, bambini 12. Ci sarà inoltre la possibilità di fermarsi a dormire alla Montanina (cena, pernotto e colazione 30 euro). Con tutta probabilità ci sarà anche l’opportunità di salire o scendere in elicottero dai piani Resinelli alla vetta della Grignetta.