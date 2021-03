Caduto in un canale, lo recupera il Soccorso alpino: è una simulazione

Esercitazione in Grignetta, domenica 7 marzo, per gli uomini della Stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione. Impegnati venti tecnici e un istruttore

Esercitazione in Grignetta, domenica 7 marzo 2021, per gli uomini della Stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione del Soccorso alpino.

Il simulato era soprattutto incentrato sulla movimentazione invernale, compresa l'attività relativa all'utilizzo dei sistemi di recupero e di trasporto del paziente in ambiente innevato. I tecnici sono saliti in Grignetta per la Direttissima e poi lungo il canale Cecilia.

L'evento simulato si è svolto proprio sulla sommità e ha riguardato il recupero di un ipotetico infortunato, caduto in un canale. Dopo avere eseguito il recupero per mezzo del paranco, i soccorritori hanno compiuto la discesa con delle calate, utilizzando la barella Kong in abbinata con la barella Sked. All'attività hanno partecipato venti tecnici della Stazione e anche un istruttore Cnsas, per la supervisione delle manovre durante tutta l'esercitazione.