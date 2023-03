Grossisti alimentari e ferramenta: confermati Roberto Tentori e Angelo Belgeri

Roberto Tentori e Angelo Belgeri rimangono alla guida di Gruppo Ingrosso Alimentare e del Gruppo Ferramenta. Rinnovo per due categorie appartenenti a Confcommercio Lecco: lunedì 27 febbraio si è tenuta l'assemblea elettiva del Gruppo Ingrosso Alimentare, mentre mercoledì 1 marzo quella del Gruppo Ferramenta. In entrambi i casi sono stati confermati i presidenti uscenti: Roberto Tentori per l'Ingrosso Alimentare e Angelo Belgeri per la Ferramenta.

Gruppo Ingrosso Alimentare con Roberto Tentori

Per quanto riguarda l'assemblea elettiva del gruppo dei grossisti alimentari, svoltasi nella sede Confcommercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco, è stato votato all'unanimità come presidente Roberto Tentori della omonima azienda di Galbiate. Al suo fianco, nel Direttivo che resterà in carica per il quinquennio 2023-2028, sono stati eletti, sempre all'unanimità,Luigi Buzzi di Lecco (Buzzi Fedele Sas di Buzzi Luigi & C.), Mario Ghezzi di Rovagnate (Vinicola Ghezzi sas di Mario Ghezzi) e Gilberto Valsecchi di Cesana Brianza (Lem Market Spa); Valsecchi rappresenta una novità nel Consiglio. Tentori ha ringraziato per la fiducia e ha assicurato la vicinanza del Direttivo alle esigenze della categoria, impegnandosi a monitorare le eventuali problematiche che dovessero emergere per le imprese del settore.

Gruppo Ferramenta con Angelo Belgeri

L'assemblea del Gruppo Ferramenta, svoltasi anch'essa presso la sede di Confcommercio Lecco, ha visto invece l'elezione all'unanimità del presidente uscente Angelo Belgeri, vicepresidente dell'associazione e presidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco. Belgeri resterà in carica per il quinquennio 2023-2028 insieme agli altri consiglieri, eletti anche loro all'unanimità: si tratta di Egidio Attilio Galli di Cassago Brianza, di Antonio Mastragostino di Oggiono, di Danilo Locatelli di Osnago e della new entry Giulio Azzoni di Lecco. Il presidente Angelo Belgeri, ringraziando i presenti per la rinnovata fiducia accordatagli, ha espresso la volontà di implementare, nel prossimo quinquennio, i rapporti con i colleghi, al fine di condividere e affrontare le principali tematiche riguardanti il settore, a beneficio di tutti gli associati.