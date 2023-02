Una gru alta venti metri nel cielo di Lecco

Non capita tutti i giorni di vedere una gru così alta nel bel mezzo di una via centrale della città. Un braccio mobile installato dalla mattinata di giovedì 23 febbraio in via Bovara, zona a traffico limitato che collega direttamente a piazza XX Settembre e piazza Cermenati; strada che rimarrà chiusa alla circolazione dei residenti - ma aperta ai pedoni - fino al pomeriggio di venerdì 24 febbraio. Tecnici e operai si sono messi all'opera per posare degli apparati legati alla telefonia, come riportato sul cartello affisso sui cartelli che delimitano il cantiere.

L'ordinanza emanata dal Comune di Lecco consente anche l’accesso e il transito ai possessori di pass ZTL, che potranno passare dal varco posto in piazza Cermenati: qui è stata disposta la sospensione della rilevazione degli accessi dalla medesima piazza del capoluogo.