Gamma, quante novità! Ecco nuovi soci e logo per le ferrate. Con i Ragni un rapporto più forte

Serata di gala per il Gruppo Gamma di Lecco. Lo storico sodalizio alpinistico si è radunato, nella serata di giovedì 7 ottobre, all'interno del NH Hotel di via Azzone Visconti, location che ha ospitato la première di quello che sarà il percorso dei prossimi mesi; inoltre sono stati accolti ben nove nuovi soci, giovani che vanno a ingrossare le fila di un gruppo già decisamente folto e di qualità.

Riccardo Milani, presidente eletto a metà maggio, ha officiato la gradevole serata, accogliendo con calore anche i Ragni di Lecco presenti in sala: “Stamattina ci hanno dato risposta con una bellissima sorpresa, consegnandoci una lettera emozionante. Spero che il futuro sia prospero e ricco di tante belle storie, tutte da vivere insieme”. Le delegazioni si sono poi scambiate dei libri: “Il simbolismo è un valore importante per questa città”, ha aggiunto Milani.

Le ferrate Gamma 1 e Gamma 2

Dopo il momento iniziale si è entrati nel clou. Prima tema toccato è stato quello delle ferrate Gamma 1 e Gamma 2 sul Resegone: a settembre sono partiti i lavori di messa in sicurezza dei due apprezzati tratti per una spesa totale i 450mila euro, per la gran parte coperta da Regione Lombardia attraverso un accordo di programma sottoscritto con la Comunità Montana e al quale ha poi partecipato il Comune di Lecco. “Le vie ferrate sono un patrimonio nel quale vogliamo e dobbiamo investire, il turismo sportivo è molto importante - ha spiegato il sottosegretario Antonio Rosso -. La ricerca delle risorse, via via sempre più maggiore, non è stata facile ma mi ha fatto piacere lavorare insieme alle altre realtà coinvolte”. Il prossimo passo? “Sistemare le ferrate della Grigna, tema del quale ho già parlato con l'assessore Sertori, riqualificare la Palestra dei Ragni e portare a termine il cambiamento del percorso formativo delle Guide Alpine per l’introduzione di due livelli di formazione. Ne stanno parlando con il ministro Garavaglia”.

“Personalmente non sono mai andato sulle ferrate, soffro di vertigini ma so che sono veramente belle. Io sono un punto di riferimento in Regione, su lago e montagna dobbiamo investire molto”, ha concluso Rossi.

“Le montagne, un libro di scienze”

“Lo scambio tra Gamma e Ragni è un bel messaggio, che fa bene alla comunità - ha premesso il sindaco Mauro Gattinoni -. Mi permetto di fare delle riflessioni: abbiamo un progetto che riqualificherà tutti i sentieri attraverso la segnaletica per creare dei circuiti; tanti sindaci del territorio vogliono imparare da noi, pregi e difetti compresi. Dalla prossima primavera avremo un Ostello, che aprirà tra sei mesi: avevamo dodici proposte, ha vinto questa che è molto performante, potremo far conto su 120 posti letto di proprietà comunale. Penso anche alle nostre risorse, lavoro e paesaggio: abbiamo una dotazione unica, che solo da oggi riscopriamo in chiave turistica perché sta cambiando la nostra sensibilità verso il bello. La nostra volontà è quella di un rilancio economico e crediamo che il motore giusto sia quello dell”outdoor, che permette di vivere la natura a ogni età e in varie forme. Le nostre montagne sono un libro di scienze e noi stiamo studiando qualcosa da applicare anche a livello didattico, rischio idrogeologico compreso grazie ai sensori installati”.

Gattinoni ha proseguito sul tema: “La montagna va guardata nel complesso e noi possiamo di poter fare una proposta: parliamo dei Piani d’Erna, che possono ospitare diverse attività sportive in quota. Il vantaggio? È che a Lecco si arriva in treno, anche il modo di fruire la montagna sta cambiando dal punto di vista della logistica e degli spostamenti: ciascuno deve fare il proprio pezzetto, troveremo il sistema per posizionare Lecco al rango di capitale dell’outdoor”.

Il logo

Il progetto di riqualificazione delle ferrate Gamma prevede anche lo studio di un nuovo logo che sara? commissionato a vari Istituti Scolastici Lecchesi coinvolgendo le nuove generazioni nell’immaginare gli elementi del territorio nel nuovo logo che rappresentera? le ferrate, progetto che avra? come definitivo passaggio un’ulteriore coinvolgimento dell’interesse anche della cittadinanza lecchese oltre a quello dei frequentatori delle nostre montagne, per la scelta finale del migliore progetto grafico.

Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale, ha approfondito: “Perché partiamo dal logo? È la scusa per parlare con i ragazzi delle scuole e per invitarli a scoprire il territorio, ognuno con la propria declinazione, partendo da chi lo vive tutti i giorni. Perché tutti i pendolari tengono la casa a Lecco? Basta aprire le finestre alla mattina per capirlo. Questo è un modo per raccontarci all’esterno, ma dobbiamo crescere in questo: ai ragazzi racconteremo come nascono le ferrate e capiremo come potremo attrarre sempre più persone qui da noi per beneficiarne fisicamente e mentalmente. Siamo solo all’inizio, ma sono grato a chi mi ha preceduto perché mi sono trovato un percorso già fatto in merito alla sistemazione delle ferrate. Insieme possiamo fare cose grandi”.

La Fondazione Comunitaria

Maria Grazia Nasazzi, presidente Fondazione Comunitaria del Lecchese, ha parlato del rapporto dell'ente che rappresenta con la comunità: “Noi ci siamo, le risorse ai trovano quando si vogliono trovare e voi siete sulla strada giusta per trovarle. Le ferrate lecchesi, che ho frequentato solamente in un’occasione, sono famose a livello internazionale, sono una carta d’identità per il nostro territorio, ambito e particolare. Il nostro ruolo, stasera, non è formale ma di sostegno per un esito positivo: la Fondazione non è in una posizione privilegiata, ma aiutiamo a ridare alla città una montagna ancor più popolare. È in corso una consegna generazionale che ci coinvolge tutti”.

“I giovani devono credere nei valori”

Antonio Peccati, presidente Confcommercio Lecco, ha concluso gli interventi dal tavolo delle autorità: “Sin dal primo momento ho pensato alle nostre montagne come veicolo turistico per la nostra realtà, parlando di Lecco Mounitains. La ferrata vuol dire esercitare un ruolo di servizio nei confronti della città, attraverso anche un senso di responsabilità che passa attraverso la manutenzione. Il “grazie” va a voi che ci avete messo mano”.

Peccati ha poi spostato lo sguardo verso le nuove generazioni: “Lecco ha bisogno di valori, che i giovani ci credano. Cerchiamo di dar loro il motivo di rifletterci, dando messaggi che arricchiscano e non lasciando che tutto sfoci negli episodi di violenza riportati nelle cronache. Noi saremo al vostro fianco”.

Gruppo Gamma: i 9 nuovi soci

Ecco, quindi, l'atteso momento conclusivo, ovvero la presentazione pubblica dei nuovi soci:

Daniele Bianchi

Maddalena Bosisio

Giulia Brambilla Smith

Pietro Castelli

Cristian Candiotto

Martina Frigerio

Tommaso Garota

Mattia Sandionigi

Stefano Tagliaferri