Il Gruppo Gamma rilancia: ferrate, nuovo logo, soci e alpinisti di grande fama

Tempo di novità (tante) per lo storico Gruppo Alpinistico Gamma di Lecco, fondato nel 1978. Il Gruppo e? “tutt’ora impegnato in differenti progetti in ottica di sviluppo e rinnovamento dello stesso”, quali il noto ripristino delle vie ferrate Gamma 1 e 2 sul Resegone: lavori straordinari che da alcuni giorni hanno avuto inizio nelle specifiche fasi operative. Inoltre, il progetto di riqualificazione delle ferrate Gamma prevede anche lo studio di un nuovo logo “che sara? commissionato a vari Istituti Scolastici Lecchesi coinvolgendo le nuove generazioni nell’immaginare gli elementi del territorio nel nuovo logo che rappresentera? le ferrate, progetto che avra? come definitivo passaggio un’ulteriore coinvolgimento dell’interesse anche della cittadinanza lecchese oltre a quello dei frequentatori delle nostre montagne, per la scelta finale del migliore progetto grafico”.

9 alpinisti di grande fama

Non solo: i Gamma di Lecco incrementano la loro consistenza numerica con l’arrivo di nove alpinisti e nuovi soci, “la cui attivita? e? stata ritenuta idonea a tutti gli effetti per l’affermativa ammissione al Gruppo stesso da parte dell’Assemblea dei Soci radunata lo scorso 23 settembre”. Si tratta di nove nuovi ingressi, “tutti con continua e comprovata esperienza alpinistica che si distinguono in tre donne e sei uomini, tra l’altro di cui due sono qualificati Guide Alpine”. Ad oggi, con questi nuovi soci, il Gruppo annovera nelle proprie file con le nuove quote rosa, ben 4 donne di riconosciuto rilievo e di forti capacita? tecniche nella scalata, su un totale di ben 61 soci attivi.

Tutte le novità saranno approfondite durante una conferenza stampa organizzata per la prossima settimana.