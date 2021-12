La Piaggio assume alla Guzzi di Mandello. La Fiom non ci sta: “Accordo rinunciatario”

Non piace l'accordo, etichettato come “rinunciatario”. Viene definito così quanto stabilito ieri 29 novembre fra Piaggio e Fim-Cisl, Uilm-Uil e Uglm con la previsione di 580 assunzioni, nel dettaglio 342 a Pontedera di cui 50 a tempo indeterminato. Lo dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive e Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom-Cgil gruppo Piaggio.

“Momento favorevole per l'occupazione”

"E' stato siglato un accordo rinunciatario sulle assunzioni sia alla Piaggio di Pontedera che alla Moto Guzzi di Lecco, in sintonia con quanto richiesto dall'azienda.

Il momento era favorevole per stabilizzare l'occupazione, le due ruote stanno tirando, invece il saldo occupazionale tra chi verrà assunto a tempo indeterminato rispetto a quanti usciranno per andare in prepensionamento anticipato sarà negativo. È stata portata avanti una trattativa senza che siano mai stati coinvolti i lavoratori e non é stata fatta nessuna assemblea. È stato siglato un accordo sindacale senza un mandato democratico".

"L'azienda - denuncia la Fiom - ha richiesto ai sindacati firmatari di derogare alla legge per assumere tanti lavoratori con contratto a tempo determinato, senza prevedere, come abbiamo fatto in molti altri accordi, un percorso di trasformazione a tempo indeterminato. Vi erano tutte le condizioni per poter far prendere degli impegni veri alla Piaggio, invece nell'accordo non si riscontra nessun vincolo sulla stabilizzazione dei lavoratori. E' compito sindacale implementare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il gruppo Piaggio sta ritornando ad alti livelli e ad importanti incrementi produttivi, sono stati fatti molti investimenti, ma lo sviluppo deve garantire più occupazione stabile, vi deve essere una migliore qualità delle condizioni di lavoro e più redistribuzione economica per tutti i lavoratori".