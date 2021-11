La Guzzi incanta in Regione: le Aquile in mostra per il Centenario

"Orgoglio lombardo, Moto Guzzi è un brand che da 100 anni rappresenta al meglio il Made in Italy nel mondo. Ingegno, creatività e 'saper fare' artigiano: la storica azienda lariana incarna in pieno lo spirito innovativo ed appassionato dell'imprenditoria illuminata lombarda. Capaci di superare di slancio guerre e crisi economiche, sino alla pandemia da Covid, la ripartenza passa da professionisti coraggiosi e che hanno a cuore la loro missione, creando ricchezza ed occupazione".

Nel volume di presentazione dedicato alla mostra, il presidente Fontana sintetizza in "velocità, sicurezza e fascino gli elementi che caratterizzano i modelli di Moto Guzzi, autentiche leggende della storia del motociclismo". "Questa splendida mostra - ha evidenziato l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli - celebra il centenario di una leggenda motoristica e sportiva, lombarda e mondiale: Moto Guzzi. Nata sulle ali della passione, del coraggio e dell'amicizia temprata sotto il fuoco della Grande guerra. Protagonisti: l'ingegnere visionario - milanese, però mandellese di adozione - Carlo Guzzi; l'aviatore e imprenditore genovese Giorgio Parodi; l'eroico asso bresciano del volo Giovanni Ravelli, scomparso prima di vedere realizzata l'impresa sognata. Dal 1921, la Moto Guzzi di Mandello del Lario non si è mai fermata, inanellando indimenticabili modelli e grandi successi sportivi e commerciali. Moto Guzzi rappresenta un ineguagliato simbolo dei valori del più autentico spirito lombardo: abnegazione e sacrificio, dedizione e vocazione al fare, visionarietà e tenacia, azzardo calcolato. Se questa storia può tagliare il traguardo dei cent'anni, è soprattutto grazie all'impegno quotidiano e alla competenza di generazioni di lavoratori dello stabilimento di Mandello".

La mostra ripercorre, attraverso foto storiche raccolte da Borlenghi e Zuccoli sin dagli anni '70, i momenti più significativi dello storico marchio di Mandello del Lario attraverso un percorso che si snoda lungo 25 pannelli bifacciali che ripropongono anche alcuni modelli storici della Moto Guzzi, alcuni dei quali esposti solo venerdì per l'inaugurazione in Piazza, ambientati nei tratti più suggestivi del paesaggio lariano.

/ Via Emanuele Vittorio Parodi, 63/67

La Guzzi incanta in Regione: le Aquile in mostra per il Centenario