Centenario Guzzi: immagini e moto d'epoca sul lungolago grazie agli alpini

Nonostante l'atteso maxi raduno per il centenario della Guzzi sia stato rinviato a causa della pandemia, non si fermano le iniziative che - con documenti fotografici e mezzi vintage - ripropongono al pubblico suggestivi pezzi di storia dell’Aquila.

“Moto Guzzi con le stellette” è il titolo della mostra allestita ieri, sabato 28 agosto e in corso anche oggi, domenica 29, nel viale dei giardini pubblici a lago di Mandello. In esposizione anche immagini e mezzi molto gentilmente concessi dal negozio Retrò di Abbadia Lariana, con un focus sul passato legato al periodo bellico.

Un focus sulle moto utilizzate durante il periodo della guerra

"Abbiamo pensato di evidenziare, in occasione del centenario, il ruolo che questa fabbrica ha avuto anche nell’ambito delle moto militari - spiega Claudio Bianchi, capogruppo della Penne nere di Mandello - Ci sono veicoli e immagini relativi alla guerra di Etiopia e alla seconda Guerra Mondiale. La selezione attenta di alcune foto testimonia la presenza del marchio Guzzi in quei periodi".

Oltre alle istantanee, sul viale dei giardini sono dunque esposti anche i mezzi originali adottati sui terreni di guerra. Tra loro il noto “3x3” fornito alle truppe alpine per i trasporti lungo i sentieri di montagna. E ancora dalle parole di Bianchi, ufficiale in congedo: "Un grazie va all’aiuto degli Alpini motociclisti che hanno fornito il supporto tecnico per la stampa dei pannelli in mostra, una trentina, questo fine settimana ben visibili ai visitatori".

Un'esposizione a cielo aperto che potrà divenire itinerante anche nel corso di questo anno del Centenario, portando in più luoghi la storia del passato “Guzzi con le stellette.”

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)