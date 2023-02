In Brianza arriva il cheeseburger con farina di grillo

Una proposta gastronomica che farà indubbiamente discutere. Nella Brianza lecchese arriva il grillo cheeseburger, il primo hamburger con farina di grillo. A firmare la novità è la nota catena Pane e Trita, presente anche a Costa Masnaga nei locali che furono della storica trattoria "Da Giovanna" a lato della Strada Statale 36. Debutto previsto per questa sera, mercoledì 15 febbraio, con disponibilità limitata: solo 100 tipologie di questi prodotti saranno serviti ai tavoli.

“Da sempre attenti alle evoluzioni dei gusti e dei trend alimentari, e convinti che a tavola ci si possa (e debba) divertire, oltre a mangiare bene, i founder di Pane & Trita hanno intuito le potenzialità del nuovo regolamento approvato dall’Unione Europea lo scorso 24 gennaio, che autorizza l’utilizzo e il commercio della farina del cosiddetto Acheta domesticus, il grillo domestico, e per primi in Italia lanciano l’hamburger di grillo” annuncia la catena.

“Siamo da sempre degli innovatori – aggiunge Pabel Ruggiero, CEO e co-founder di Pane & Trita – sin da quando abbiamo creato il format, nel 2015, abbiamo basato la nostra proposta sul binomio qualità e divertimento. Il pubblico è spesso incuriosito dalla novità e ama sperimentare: noi siamo in grado di offrirgli un’esperienza unica per il palato che in questo caso è anche rivoluzionaria”.

Il Grillo Cheeseburger nasce "a quattro mani" in collaborazione con Soul-K, food-tech company italiana che studia e produce ingredienti personalizzati per il canale della ristorazione esplorando e testando le proteine del futuro. Pane artigianale verde, hamburger con polvere di grillo, scamorza fusa, cavolo viola, patata americana crispy e salsa Pane & Trita. Ed è anche “dietetico”.