Holi Trip autorizzato. In linea con le indicazioni operative diramate dal Ministero dell’Interno in tema di safety e security, il prefetto Sergio Pomponio, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi mercoledì, ha individuato le azioni mettere in atto in vista dell'Holi Trip, che si svolgerà a Merate il prossimo 27 maggio.

Si tratta di un festival di colori durante il quale ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, ballano per molte ore sotto fiumi di polveri colorate, luci e musica. Per la manifestazione, che si svolgerà all'aperto e all’interno di un parco con la presenza di circa 5mila persone, la commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli ha già espresso parere favorevole.

Niente alcool per l'Holi Trip

Il Comitato ha definito “i dispositivi di security e implementate le misure di safety previste dall’organizzatore, in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza”. Sarà dispiegato uno specifico servizio di ordine pubblico per i controlli di polizia, sia nella fascia pomeridiana che nella fascia serale, e sarà vietato introdurre bevande alcoliche, indipendentemente dal tipo di contenitore, “al fine di elevare il livello di sicurezza della manifestazione”.