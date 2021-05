Cinque stelle per tre hotel del territorio lecchese

Recentemente nel territorio lecchese ben tre strutture ricettive hanno chiesto e ottenuto la classificazione più ambita, quella di hotel a 5 stelle, accedendo così anche nei motori di ricerca online a quel segmento luxury, sempre di forte tendenza.

Lo ha reso noto la Provincia di Lecco, sottolineando così il valore dell'offerta ricettiva proposta anche lungo il ramo lecchese del lago e in Brianza: 35 camere in totale, divise tra la sponda orientale del lago di Como, quella del lago di Oggiono e le morbide e verdissime linee della Brianza: ad aver conquistato le 5 stelle sono infatti l’hotel "Bianca Relais" di Oggiono, l’hotel "Villa Lario Resort" di Mandello del Lario e il "C-Hotel" a Cassago Brianza. Un'affermazione che valorizza ancora di più il trend dell’offerta alberghiera lecchese.

La Provincia: «Tre ambientazioni diverse con un'offerta di altissimo livello»

«Si tratta di tre ambientazioni completamente diverse accomunate da un’offerta di altissimo livello, garantita anche dalle dimensioni contenute delle strutture - rende noto l'ente guidato dal presidente Claudio Usuelli - Inoltre, in questo periodo assistiamo alla riqualificazione di diverse strutture alberghiere esistenti: interventi che in alcuni casi, come per lo storico hotel Promessi Sposi a Malgrate, sono radicali e porteranno, oltre che a una classificazione più elevata, anche a un deciso ampliamento dell’offerta ricettiva».

Si conferma quindi la positiva tendenza che negli ultimi anni ha visto un ampliamento di servizi e dotazioni alberghiere, con innalzamento degli standard qualitativi, a beneficio dell’intero territorio, che sembra prendere sempre più consapevolezza della propria capacità attrattiva e della necessità di sviluppare una vera e propria cultura dell’accoglienza. La situazione attuale nel territorio provinciale è la seguente.

Le strutture ricettive in provincia di Lecco: i dati