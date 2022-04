Icam dona oltre 15mila uova di Pasqua alle associazioni del territorio

In vista delle festività pasquali, Icam, azienda produttrice di cioccolato di alta qualità e semilavorati del cacao, rinnova l'impegno e il sostegno verso il territorio e la comunità locale, donando oltre 15mila uova di Pasqua, in prevalenza del brand premium Vanini, a più di 120 associazioni provenienti da diverse realtà, dislocate anche nelle province di Lecco, Como, Monza e della Brianza, attive in svariati ambiti: scolastico, religioso, sportivo, sanitario e sociale.

"Abbiamo a cuore le persone"

"Queste donazioni, ancora attualmente in corso, sottolineano ulteriormente l'approccio etico e sostenibile su cui l'azienda si fonda - spiegano da Icam - Da sempre Icam ha a cuore non solo i propri dipendenti, ma anche le persone, cuore pulsante del territorio in cui l'azienda opera. Il riconoscimento del valore di ogni singola persona in quanto tale è un elemento fondamentale del proprio modo di agire. L'azienda, infatti, si impegna ogni giorno per costruire relazioni basate sulla fiducia e sul coinvolgimento diretto e sincero, in grado di generare valore per tutti i soggetti con i quali interagisce, dai coltivatori, ai dipendenti, alla comunità locale".