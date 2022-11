Icam al fianco di Uici: grazie al cioccolato un Natale di solidarietà

Icam, azienda lecchese specializzata nella produzione di cioccolato e semilavorati del cacao da oltre 75 anni, in vista delle festività natalizie ha attuato una collaborazione con Uici - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che prevede la messa in atto di due progetti differenti, ma con un comune denominatore: la solidarietà nei confronti dei meno fortunati.

Icam, che ha fatto dell'attenzione verso le persone uno dei suoi fattori identitari, porta avanti attivamente il suo impegno su questo fronte attraverso due iniziative che offriranno un aiuto concreto all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Entrambe prevedono la vendita di prodotti Vanini, premium brand di Icam, per raccogliere fondi da destinare a Uici.

In particolare, la prima attività - che si identifica attraverso il claim "Aiutaci ad aiutare" - consiste nella vendita di cubi contenenti le praline Blue Rose, classiche e fondenti, per cui Icam donerà 0,50 euro a ogni pezzo venduto. I cubi saranno reperibili negli store: Icam, Buy & Benefit e nelle catene dolciarie indipendenti (es. Ods). Verranno inoltre distribuiti a circuiti di negozi ad accesso limitato (associati-tesserati) e ad alcune realtà che riforniscono ambulanti nella zona di Brescia e Bergamo.

La raccolta fondi

La seconda attività, invece, consiste in una raccolta fondi realizzata attraverso confezioni di cioccolato appositamente personalizzate in occasione della "Giornata Regionale per la Prevenzione della cecità e la Riabilitazione visiva" organizzata dal Consiglio Regionale della Lombardia e prevista per l'8 dicembre 2022.

Per questa iniziativa Icam ha realizzato astucci contenenti quattro referenze della linea di tavolette Vanini Bagua: fondente 70%, fondente 74% con granella di cacao, fondente 62% gusto amaretto e fondente 62% gusto pera e cannella. Le confezioni, decorate con motivi natalizi e un nastro dorato sul quale compare il motto "Un dono per la vista", saranno consegnate insieme a opuscoli sull'attività dell'Unione e sulla prevenzione e riabilitazione visiva, e le strutture che intendono distribuirle possono fare richiesta all'Unione entro il 30 ottobre.