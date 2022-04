La nuova facciata di Icma "ripulisce" il centro di Mandello dallo smog

Un bosco di 500 metri quadri in grado di ripulire l'aria dall'inquinamento, nel bel mezzo del paese, ma che in realtà non c'è. Non è un trucco, bensì l'ultima innovazione di Icma Sartorial Paper per tutelare l'ambiente.

L'azienda mandellese è sempre più attenta a buone pratiche ambientali, a livello produttivo e di management (da inizio 2021 si è dotata di un manifesto tra etica e sostenibilità). Qualche settimana fa la facciata dello stabilimento che affaccia sulla centrale Via Risorgimento a Mandello è stata riqualificata utilizzando una speciale vernice fotocatalitica che permette di assorbire tanta anidride carbonica quanta ne assorbirebbe un bosco da 500 metri quadri di piante ad alto fusto, permettendo così di eliminare l'inquinamento di circa 16mila automobili l'anno.

"Con questa scelta abbiamo voluto contribuire a una migliore pulizia dell'aria del centro abitato di Mandello del Lario" spiegano da Icma. L'iniziativa è immortalata (come si può notare dalle foto allegate) su una targa apposta proprio lungo la facciata ritinteggiata.

Come funziona la vernice

La tutela dell'ambiente, grazie a questa innovazione, non riguarda solo l'esterno dello stabilimento. Un'altra peculiarità della vernice consta infatti nella capacità di riflettere i raggi solari, riuscendo così a mantenere gli ambienti più freschi con un risparmio (fino al 30%) dell'energia elettrica dei condizionatori. Può catturare ed eliminare le tossine presenti nei gas di scarico delle auto (fino all'88%), batteri, muffe e spore (fino al 99,9%) che entrano a contatto con la parete, ma anche cattivi odori e composti organici volatili trasformandoli in sostanze non pericolose per la salute.