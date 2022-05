Icma "sospinge" la barca delle giovani Camilla e Margherita

La Icma, azienda di Mandello, diventa sponsor di cm_sailingteam, l'equipaggio formato da Camilla Michelini e Margherita Bonifaccio, due giovani campionesse in gara per la III Coppa Italia 420.

Alla competizione di vela, che si svolge a Mandello dal 5 all'8 maggio, Icma fa il tifo per queste due giovani (Camilla di Gravedona e Margherita di Monza) che, nel 2019, forti delle loro esperienze personali, hanno unito la loro passione per questo sport e hanno iniziato a costruire il loro percorso sul 420, dando vita all'equipaggio cm_sailingteam con i colori della Lega Navale Italiana sezione di Mandello del Lario.

Palmares di prestigio

L'azienda di Mandello, specializzata nella nobilitazione della carta per packaging di lusso, ha deciso di sostenere le due promesse della vela Under 19 che hanno nel loro palmares quattro ori, di cui uno al campionato europeo 2021, due argenti ai campionati italiani 2020 e 2021 e uno alla Coppa Uniqua assoluto 2021.

A dicembre 2021 Camilla e Margherita hanno rappresentato l'Italia al Campionato Mondiale Giovanile organizzato da World Sailing tenutosi ad Al Mussanah, in Oman. Al termine della manifestazione hanno portato a casa un quarto posto, dopo aver lottato fino all'ultimo per raggiungere il podio.

"Sostegno da donne a donne"

"Ho accolto con entusiasmo la proposta di fare da sponsor a un equipaggio femminile di vela - commenta Elena Maria Carla Torri, ceo di Icma - Per un'azienda fondata da una delle prime imprenditrici italiane, guidata da sempre dalle donne della mia famiglia e caratterizzata da una forte presenza femminile tra dipendenti e collaboratori, è un piacere sostenere due ragazze che si sono date un obiettivo importante e che si stanno impegnando al massimo per raggiungerlo portando in giro per il mondo Mandello, dove la vela è di casa. E allora buon vento Camilla e Margherita!"