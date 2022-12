Soldi per un Rio Torto più moderno: 15mila euro per adeguare l'illuminazione

Soldi per rifare l'illuminazione del centro sportivo "Rio Torto" di Valmadrera. Il Comune ha ricevuto, approvato dal Consorzio del Bacino Imbrifero Montano, un contributo in conto capitale di 15mila euro: il finanziamento è relativo alla richiesta inviata per i lavori di adeguamento degli impianti elettrici che sono a servizio dei campi di calcio e degli impianti sportivi intercomunali tra Valmadrera e Malgrate, il cui costo totale stimato ammonta come da progetto ad 80mila complessivi.

Il progetto s'inserisce nelle opere di ammodernamento degli impianti, che iniziate negli ultimi due anni e andranno avanti durante il 2023.

Lo skyfitness al Rio Torto

Al "Rio Torto" si può fare palestra all'aria aperta. È terminata la realizzazione dell'area sky fitness all'interno del frequentato centro sportivo a cavallo tra i comuni di Malgrate e Valmadrera. La zona interessata è quella adiacente il campo in erba sintetica e sottostante il campo da calcio numero 2 in erba naturale. L'intervento è stato finanziato da Regione Lombardia e dai Comuni di Valmadrera e Malgrate, per un totale di circa 52mila euro. L'area è accessibile a tutti gli utenti durante la normale apertura del Parco Rio Torto.

Wi-fi, telecamere, luci e nuovo campo di pallacanestro

L'area è dotata di un circuito a corpo libero (calisthenics) e di sei macchine per l'allenamento isotonico/cardio, oltre che di una pavimentazione anti trauma e un manto in erba sintetica. Nei prossimi giorni termineranno i lavori di rifinitura complementari (opere da giardinaggio, posa cartelli informativi). Inserendosi all'interno di un progetto più ampio, l'area sarà presto dotata di illuminazione, telecamere di videosorveglianza e wi-fi pubblico, quest'ultimo servizio per un costo stimato di 2.084,82 euro Iva compresa relativamente all'anno 2022.

Nei prossimi mesi inizieranno inoltre i lavori per la realizzazione di un playground di pallacanestro, come previsto dal progetto finanziato all'interno della linea 2 del bando sport outdoor di Regione Lombardia.