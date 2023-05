Valmadrera, scelta la società esterna che gestirà l'illuminazione

L'illuminazione pubblica di Valmadrera sarà gestita dalla Energy Project System Srl. La giunta comunale, nella seduta del 19 maggio, ha approvato la proposta di finanza di progetto avente come oggetto la concessione del servizio di pubblica illuminazione comunale. L'impesa ha recepito ultime richieste di modifica avanzate dall’amministrazione e ha depositato la proposta il 17 maggio: l'importo complessivo d'investimento previsto è pari a 980.607,45 euro, come evidenziato nel quadro economico di progetto, di cui 850.213,34 per lavori, e l'importo della concessione, per la durata di quindici anni, è pari a 2milioni 397mila e 390 euro, corrispondente a un canone annuo di 159.826 euro, oltre Iva, per la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, fornitura energetica e ammortamento degli investimenti effettuati.

La giunta ha rimandato alla competenza del consiglio comunale la valutazione del pubblico interesse della proposta e l’inserimento del progetto negli strumenti di programmazione, subordinandone in tal senso gli sviluppi conseguenti al presente provvedimento. La giunta ha infine dato atto che la deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa “in quanto l’intervento sarà realizzato a cura e spese dell’aggiudicatario della gara mediante la fattispecie della finanza di progetto, a sola esclusione dell’anticipo da parte del Comune degli oneri per lo svolgimento della procedura di gara tramite ausilio della Sua (stazione unica appaltante) presso la Provincia di Lecco”.

I passi dal 2019 in avanti

Si tratta di un passo importante nel percorso iniziato a fine gennaio nel 2019 in cui il Consiglio Comunale aveva stabilito di avvalersi del diritto di riscatto della proprietà degli impianti di pubblica illuminazione al fine di conseguire la gestione uniforme degli stessi, attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, perseguendo quale fine primario il miglioramento dell’efficienza energetica e l’ottimizzazione dei sistemi di gestione anche attraverso la riqualificazione degli impianti stessi, con l’obiettivo finale di conseguire un significativo contenimento dei consumi ed avere un servizio di illuminazione pubblica più efficiente ed economico.

Per la procedura di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica e la successiva esternalizzazione del servizio, a dicembre 2020 è stato dato incarico alla società Project System Srl, che ha supportato il RUP (Responsabile Unico di Procedimento) nei passi successivi.

Il procedimento di riscatto si è concluso nel settembre del 2021 (con relativa delibera di Giunta Comunale) e la consegna degli impianti è occorsa in data 26 ottobre 2021. Con successiva deliberazione (1 dicembre 2021), la Giunta Comunale ha stabilito di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo per la ricerca di un operatore economico interessato a presentare una proposta di finanza di progetto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica comunale. Sulla base di questi atti, nel corso del 2022 è stata avviata un’indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse a presentare proposte di finanza di progetto (ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) relative alla progettazione, riqualificazione, ammodernamento, messa a norma ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, nonché alla concessione pluriennale del servizio di pubblica illuminazione del territorio comunale, in esito alla quale sono pervenute cinque istanze.

La Commissione giudicatrice, ha individuato come maggiormente corrispondente agli obiettivi dell’amministrazione la proposta presentata dallo Rti costituendo tra Simes Srl, e Stea Srl. In ottemperanza alla normativa e acquisita la relazione di supporto da parte della società Energy Project System Srl, il Rup ha invitato il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie alla sua approvazione.