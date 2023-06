Il successo di "Amicizia senza barriere", anche la Iena Pelazza a Imbersago

La solidarietà è andata in gol a Imbersago. L'evento "Amicizia senza barriere" a sostegno di persone con disabilità organizzato dal centro sportivo L'Amico Charly con i giocatori del campionato Soccer league 34 ha richiamato un nutrito numero di spettatori e partecipanti. Tra loro, come special guest, Luigi Pelazza, inviato della trasmissione Le iene di Italia Uno e Fabio "Gatto" Corti, ex portiere della Calcio Lecco in Serie C. I fondi raccolti serviranno per interventi concreti a favore della Casa di Stefano di Lecco, in particolare per una stanza fisioterapica, un pullman per i trasporti e un giardino inclusivo.

Pelazza ha lodato l'iniziativa e incoraggiato i promotori a continuare a sostenere l'amicizia senza barriere. "La trasmissione 'Le Iene' fin da suoi esordi ormai 25 anni fa, ha sempre voluto essere vicina alla persone meno fortunate - ha detto Pelazza - è veramente lodevole l'attività che portate avanti come cooperativa e come suoi sostenitori. Qui c'è l'amore, quello vero, quello che viene dal cuore. A tutti voi un applauso e un ringraziamento sincero".

Don Andrea, parroco di Vercurago, ha impartito la benedizione, sottolineando: "È bello vedere all'opera persone che mettono energia, amore e tempo per sostenere chi è fragile. Aiutare i bisognosi, come insegna il Vangelo, significa rendere l'umanità migliore e dare speranza alla nostra società". Molto soddisfatti i promotori della giornata sportiva, tra cui Luca Masetti: "Un grazie va a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa, agli ospiti Pelazza e Corti, e a tutte le persone impegnate a regalare un sorriso ai ragazzi con disabilità".

Ulteriori offerte potranno essere versate sul conto corrente intestato alla cooperativa sociale La Vecchia Quercia presso la banca popolare di Sondrio, filiale di Calolziocorte. Iban IT27C0569652710000002404X69. Causale: raccolta fondi "La casa di Stefano" Lecco. Coop Lvq è una onlus: le donazioni tramite bonifico sono quindi detraibili fiscalmente.